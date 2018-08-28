關稅前副總局長呂財益 一審判7年半

海關史上最大的集體收賄案，台北地院經7年審理，27日將關總局前副總局長呂財益(右)判刑7年6月，他犯洩密及詐欺罪判刑7月、可易科罰金。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

史上最大的海關集體收賄案，台北地院歷經7年審理，27日將關稅總局前副總局長呂財益判刑7年6月，他另犯洩密及詐欺罪判刑7月、可易科罰金；其他37名被告都遭判處有罪，其中前海關關員林東瑩收賄820萬多元，遭判處14年最重。全案可上訴。

2009年間，報關行業者知悉大陸石材、磁磚、生鮮蓮藕等禁止輸入，業者為確保私運或偷漏關稅的貨物不被沒入、裁罰，向進口業者按櫃收取1萬6000元至20萬元的公關費，以每櫃1000元至5萬元行賄林東瑩等海關人員，呂財益雖收賄30萬元，但10天後退還賄款。

檢調接獲民眾檢舉，2011年7月大規模搜索關稅總局及關係人住處，隨後起訴包括呂財益在內的44名官商；檢方指控呂身為關稅總局高官，應為海關關員表率，卻長期接受業者招待與餽贈，嚴重敗壞官箴及社會風氣，且犯後否認收賄，從重求刑16年。

北院審理，歷經多次法官調職更換，前年由審判長吳勇毅組成的合議庭承審，經2年審理後宣判，全案卷宗高達近300餘宗，判決書共分2冊，合計近千頁。

合議庭認定林東瑩、呂財益等38人有罪，考量多名被告犯後勇於認錯坦承犯行，並表達悔悟態度，且多名具公務員身分的被告因涉案遭停職處分迄今長達7年，且依法尚不得兼職另謀生計的經濟狀況，各判處不同刑度。

(中國時報)

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