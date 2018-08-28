蒐個資灌選票 4體協5高層緩起訴

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中國時報
／台北報導

去年國內單項體育協會全面改選，爆發人頭入會風波，其中，棒球協會前理事長陳太正、羽球協會祕書長李侑龍、網球協會祕書長劉中興、前副祕書長趙安華、游泳協會前理事長許東雄5人涉嫌蒐集交換民眾個資，換票互灌人頭會員，違反個人資料保護法、偽造文書罪，由於5人認罪，台北地檢署給予緩起訴1年，各須繳30萬至75萬元處分金給國庫。

檢方調查，體育署去年通過國民體育法，建置「民眾申請加入特定體育團體會員預報名專區」網站，自2017年11月1日至12月20日開放民眾上網登錄報名，參與各體育團體理監事改選。

棒球協會現任理事陳太正，亦為足球協會祕書長陳威任父親，陳太正、李侑龍、劉中興、許東雄4人為鞏固該協會理監事改選主導權，各自蒐集民眾個資，換票互灌人頭會員。

陳太正4人蒐集近3000筆個資，由陳作為個資中轉中心，李、劉、許3人負責提供個資給陳，由陳進行交換，4人另僱人將民眾個資輸入各協會預報名網站灌水預報名人數。

由於劉中興以7923筆個資主導網球協會預報名人數暴增，另有意參選理監事的趙安華也蒐集4000筆個資，輸入網球協會預報名網站，但趙不滿體育署未處理換票灌人頭會員歪風，將其中3435筆個資填入殘障、拳擊、保齡球、射擊、射箭、軟網、健美、舉重及撞球9個協會預報名網站。

檢方調查時，陳正太等5人都坦承犯案，並希望檢察官給他們自新機會，檢方考量5人沒有前科又認罪，且認為民眾報名後，仍須繳費才能成為協會正式會員，才有選舉理監事及被選舉的權利，這些違法行為，在報名階段就被查獲，換票互灌人頭會員犯行，尚未對理監事選舉結果造成實際損害，所以給予5人緩起訴1年。

檢方並根據5人交付的個資數量和管理個資不善的情況，處罰管理最鬆散的許東雄要支付75萬元緩起訴金，其次是李侑龍、陳太正支付公庫55萬元，趙安華、劉中興支付公庫30萬元，全案也將依職權送高檢署再議。

(中國時報)

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