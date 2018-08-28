柯P競選總幹事 傳小野出任

台北市長柯文哲競選辦公室27日成立，市長柯文哲到現場了解布置及運作，對幕僚的布置巧思感到有趣。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲爭取連任，競選辦公室昨正式對外公開，成員也陸續到位，競選官網也同步上線對於選戰進入白熱化，但競選總部和總幹事卻遲遲無下文，柯文哲老神在在表示，預計上班到11月8日，希望用6000萬打完這場選戰，總部裝潢還要花錢，在想是不是就算了，至於總幹事則屬意非傳統政治人物，傳由文化界人士小野出線。

盼6000萬元打完選戰

選戰倒數88天，柯文哲競選辦公室27日公開，以月租金12萬承租復興北路商辦，空間採開放形式，設置打卡意象牆，回顧世大運、1280捷運月票等政績，柯文哲昨視察競選辦公室，被問及和先前的「小樹屋」相比，柯笑說，現在競辦不是「極簡風」，而是「極簡陋風」，也沒有滿不滿意，裝潢費又省下來了。

柯文哲致詞表示，他將每次選舉作為改變台灣政治文化的社會運動，直言選舉費用太高是台灣政治敗壞的開始，盼整場選戰花費少於6000萬，另也將成立財務監督委員會，確保金流透明。

傾向非傳統政治人物

至於總幹事人選遲未明朗，外傳將由文化界、北市影視音實驗教育機構校長小野出線，柯文哲打太極表示，文化界定義很廣，但現階段藍綠白陣營中，找誰擔任都為難大家，因此傾向找沒有政治背景人士，致電小野則未獲回應。競選總部部分，柯則表示，光裝潢費可能就要500萬，在想是不是就算了，還在考慮中。

李錫錕自詡邱吉爾

另外，台大教授李錫錕27日搶頭香登記參選台北市長，抵押祖產當競選保證金，他自詡前英國首相邱吉爾，盼帶領北市脫離沒有希望的「黑暗時刻」，把台北氣氛從馬戲團、醫院變成運動場，為選舉樹立健康、政見辯論取向的榜樣。

至於保證金要200萬，李錫錕說，他現在是獨居老人，父母、妻子都過世了，沒有小孩，所以拿祖先給他的一點財產去抵押，不能對不起把他養大、讓他有機會貢獻一輩子的國家社會，用這樣的心情孤注一擲、散盡家財，回饋給國家社會。

(中國時報)

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