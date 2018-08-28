民進黨酸舉債倍增 葉元之神打臉

2018年08月28日 01:15 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

民進黨新北市議會黨團27日舉行記者會抨擊市長朱立倫上任後債台高築、負債倍增，國民黨新北市議員參選人葉元之反譏，民進黨團根本在反打臉陳菊和蘇貞昌，陳菊任高雄市長時舉債數字是六都第一，蘇貞昌任台北縣長時縣庫由盈轉虧，他們才是舉債的祖師爺。

民進黨團總召集人李坤城議員表示，新北市的財政缺口從2013年的1286億逐年增加至2017年的1661億元，財政缺口超過任一年度的歲出預算，市庫負擔沉重，市長朱立倫將市庫負債推向史上新高，是新北市歷任首長中負債最嚴重的一位。

綠批朱立倫 歷任虧最多

副總召林銘仁則說，新北市升格前債務僅626.3億元，短短8年時間，竟然增加776億元，高達1440億元債務，8年來不斷付出利息就高達79.77億元，市庫債台高築。

葉元之反批，陳菊舉債數字是六都第一，高雄市過去10年舉債從1200億倍增到2400億；蘇貞昌在擔任台北縣長任內，讓台北縣從賸餘144億，變成負債850億，等於是舉債1000億元。照民進黨的邏輯，陳菊和蘇貞昌應該快出來道歉。

市府回應 比較基準不公

葉元之表示，新北市必須舉債建設，不是因為花太多錢，而是稅收分配對新北市不公平，在中央該給的錢未給的情況下，民進黨還不容許新北市舉債，難道新北都不用建設嗎？勸民進黨的市議員不要只顧政治鬥爭，不顧新北市民死活。

新北市府則回應，新北市2010年底才改制為直轄市，朱立倫就任新北市長，故以任期屆定債務變化情形的話，應該以2010年底為基礎，再來對比2017年底的債務，才是正確的比較基準，但是民進黨團卻是以2008年的債務總數626億元作為基礎，根本就是「張飛打岳飛」，企圖要混淆視聽。

(中國時報)