場地大多偏僻 街頭藝人脫桃

2018年08月28日 01:15 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市文化局開放117處展演場地給街頭藝人表演，數量比台北市、新北市多卻留不住人，不少身在桃園的街頭藝人寧可出走也不願留在桃園表演。有藝人坦承桃園「打賞」文化還不興盛，而文化局開放的場地「好點」太少，大部分都在沒有人潮的偏鄉地區或公園，為了生計只能選擇出走。

今年27歲的街頭藝人許哲維是不折不扣的中壢人，擅長自彈自唱的他沒有選擇在桃園工作，而是去考新北市政府的街頭藝人執照，每天從中壢騎車到淡水老街表演。

好點不多 出走淡水

許哲維說，選擇出走除了因為桃園對街頭藝人打賞的風氣不比雙北，最大原因是文化局開放的展演場地大都在偏鄉地區、公園，人潮多的觀光區、市中心好點不多，由於他把街頭藝人當正職，評估之下決定去當新北市的街頭藝人，寧可「流浪到淡水」，和10幾名街頭藝人抽籤搶3個位置，也不會留在桃園。

老街設點 商家擔心

桃園市文化局在全市共開放117處展演場地，超過新北市的94處和台北市的64處，然而最多展演場地的區域卻是在楊梅，一共開放23處，幾乎是人潮稀少的大小公園、宮廟，而被視為觀光熱區的大溪區，老街內卻沒有任何展演場地。

文化局坦言，展演場地得由管理單位向文化局申請開放，並非局處能決定，桃園市目前有693名街頭藝人，但適合表演的場地仍太少，一向熱門的銀河廣場因為在住商混和區，經常會因表演音量被投訴，讓區公所很困擾，不排除會取消開放，大溪老街則是商家擔心被影響，開放與否仍在協調中。

桃園市議員參選人牛煦庭則建議將小型展覽與公寓大廈結合，隨時陶冶市民心性，他也自掏腰包請來街頭藝人在他的政見巡迴上表演，讓桃園人能看見來自本土的特色藝術。

(中國時報)