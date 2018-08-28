超高趕北 台中登革熱再增5例

專家指出，登革熱病媒蚊0.5公分的水澤就可能孳生，呼籲民眾清理病媒蚊孳生源一定要做確實。（馮惠宜翻攝）

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中國時報
／台中報導

一爆再爆，台中市登革熱疫情伴隨連日大雨，27日再新增5例，累計此波開心農場群聚疫情7日內已有18人確診，台中市累計病例達20例。防疫專家指出，未來1周如仍未控制住，恐重演2015年台南4萬人感染、218人死亡疫情；台中市長林佳龍宣布啟動登革熱防治機制，呼籲市民動起來清除孳生源。

籲市民動起來 清除孳生源

台中市大里開心農場5月20爆出5例本土登革熱群聚感染疫情，連日來確診例不斷攀升，27日再新增5例，累計18人確診，仍有27例疑似個案待檢驗。不願具名的防疫專家坦言，未來1周是關鍵，如波疫情如止不住，病例數要破千、破萬都有可能，一旦感染人數不斷攀升，即可能出現死亡病例。

啟動防疫機制 成立應變小組

為防止疫情擴散，台中市長林佳龍27日於市政會議時表示，市府啟動登革熱防治機制，環保局已成立應變小組，持續加強登革熱的噴藥防治作業，針對出現個案的環境區域加強環境消毒，並執行「1里清100桶積水容器」，以落實清除孳生源。

為加速篩檢，台中市衛生局快篩試劑已從15處醫療院所鋪至57處，衛生局代理局長陳永松呼籲，民眾若出現頭痛、眼窩痛、全身筋骨痠痛、發燒等症狀，要盡早前往醫療院所就醫。

台中市環保局長白智榮強調，環保局針對案例出現範圍進行化學防治，呼籲民眾清理居家環境，掌握「巡、倒、清、刷」要領，對易孳生病媒蚊的容器，清除、倒置、清理及刷洗，減少蟲卵覆著消滅孳生源。

(中國時報)

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