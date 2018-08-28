校園成滯洪池 趕開學前復原

2018年08月28日 01:15 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

連日豪雨造成台南地區多處淹水，26日雨勢稍歇，積水也逐漸退去，北門錦湖、玉港里部分地區27日一早積水才消退，民眾趕著清理家園。錦湖國小教室、辦公室全都進水，一片狼藉，國軍出動官兵協助清理。北門國小玉港分校積水還到腳踝深，公所也調動抽水機協助排空。

北門區長曾榮嘉說，目前除了局部低漥區域還有積水外，北門地區大致上已無淹水區域，但大排水位仍高，加上後續還有西南氣流可能帶來降雨，所有人員嚴陣以待，抽水機也隨時待命。

全校成雨水回收裝置

北門錦湖里水淹半人高，26日才逐漸退去，錦湖國小地勢最為低窪，每逢豪雨大水，就成了社區的滯洪池，淹水可說是家常便飯，日前還增設大型雨水回收裝置，希望能多少發揮集雨效果，沒想到這次雨勢實在太大，校園又泡湯。

校長周志強指出，雖然設置有防水閘門，但大水從窗戶灌入室內，還是造成教室泡水；教職員2天來忙著整理，看到滿目瘡痍的校園，神情落寞。周志強說，國軍564旅出動30名弟兄支援，附近的居民、學生清理完家園後，也趕到校內幫忙，令人感動。

泡水3天 趕不上開學

北門玉港里泡在水中整整3天時間，堪稱是北門最悲情的部落，市府前日出動20部抽水機支援，昨天才把村落積水排除，水退後僅剩北門國小玉港分校還有積水，到昨天上午還淹到腳踝高度，影響後續清理工作，公所調度抽水機進駐排水，10多位教職員、志工也到場幫忙。北門國小校長呂宗憲說，若清理進度趕不及30日開學，15名學生將暫時移到北門國小上課。

(中國時報)