校園成滯洪池 趕開學前復原

北門國小玉港分校27日一早積水還到腳踝深，公所也調派抽水機前往排空積水，校長呂宗憲表示，若復原不及，15名學生將移至北門國小上課。（莊曜聰攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

連日豪雨造成台南地區多處淹水，26日雨勢稍歇，積水也逐漸退去，北門錦湖、玉港里部分地區27日一早積水才消退，民眾趕著清理家園。錦湖國小教室、辦公室全都進水，一片狼藉，國軍出動官兵協助清理。北門國小玉港分校積水還到腳踝深，公所也調動抽水機協助排空。

北門區長曾榮嘉說，目前除了局部低漥區域還有積水外，北門地區大致上已無淹水區域，但大排水位仍高，加上後續還有西南氣流可能帶來降雨，所有人員嚴陣以待，抽水機也隨時待命。

全校成雨水回收裝置

北門錦湖里水淹半人高，26日才逐漸退去，錦湖國小地勢最為低窪，每逢豪雨大水，就成了社區的滯洪池，淹水可說是家常便飯，日前還增設大型雨水回收裝置，希望能多少發揮集雨效果，沒想到這次雨勢實在太大，校園又泡湯。

校長周志強指出，雖然設置有防水閘門，但大水從窗戶灌入室內，還是造成教室泡水；教職員2天來忙著整理，看到滿目瘡痍的校園，神情落寞。周志強說，國軍564旅出動30名弟兄支援，附近的居民、學生清理完家園後，也趕到校內幫忙，令人感動。

泡水3天 趕不上開學

北門玉港里泡在水中整整3天時間，堪稱是北門最悲情的部落，市府前日出動20部抽水機支援，昨天才把村落積水排除，水退後僅剩北門國小玉港分校還有積水，到昨天上午還淹到腳踝高度，影響後續清理工作，公所調度抽水機進駐排水，10多位教職員、志工也到場幫忙。北門國小校長呂宗憲說，若清理進度趕不及30日開學，15名學生將暫時移到北門國小上課。

(中國時報)

超高趕北 台中登革熱再增5例 雨炸屏東停班課 網民酸補假

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。