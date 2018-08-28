雨炸屏東停班課 網民酸補假

台一線枋寮段出現積水，北上道路封閉。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

強烈西南氣流來襲，屏東27日豪雨不斷，截至下午5時許全台降雨量前25名都在屏東，冠軍春日鄉士文村的雨量更飆破300毫米，所幸大多為道路積水阻礙交通等事故；然而屏東昨天成為全台唯一放假縣市，卻被網民酸說是「補假」。

多處道路積水封閉

而屏縣府宣布27日停班停課，成了全台唯一放假縣市，對比24日雨勢重創南部地區，屏東卻未放假，網友湧進屏東縣長潘孟安臉書酸說「難道是補假嗎？」另有網友出面力挺，放也罵、不放也罵，真是兩難。

有人留言說，上次台中以南都放了只差屏東，這次要挑戰只有屏東一個放假？更有網友質疑，難道是臉書被盜。不過也有網友出面力挺，直言氣象局預測高屏會受強烈西南氣流影響，會有豪雨或是大豪雨，也已經發布豪雨特報，放假的本意，是不要讓大家冒著大雨上班，在家做好防災準備，可以不要什麼事情都用酸的嗎？

昨天屏東地區以屏南雨量最大，台17線256K東港分局附近路段、260K林邊瑤仔口橋路段及台1線438K北上路段，都因積水約20至30公分而封閉車道，另屏106線2K至7.5K（泰武鄉武潭段）也因雨勢過大實施預警性封閉。

2意外 1死3傷1失蹤

此外，有名64歲男子25日深夜9時許，獨自開著銀色休旅車前往三地門鄉海神宮，車門打開且右後輪卡在河床卻不見人影，警消搜尋中；新埤鄉27日清晨4點許發生一起轎車自撞電線桿車禍，車上4人1死3傷。

東琉線航班因風浪過大，公營船27日上午8時，聯營船及泰富輪在上午11時開出最後一班船後即停駛，28日也全日停航。擔心被困在島上，不少遊客趕在停駛前搭船回本島，半天共開了8個班次預計共運載了2500人。

(中國時報)

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