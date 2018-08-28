北市議員參選人 無色當道

國民黨台北市議員參選人耿葳（右三）27日率「美女兵團」前往選委會登記，相當引人注目。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

9合1選舉倒數計時，北市選委會27日受理登記，除了藍、綠2大黨議員參選人外，「台北監督連線」、「救台三兄弟聯盟」及社民黨成員紛紛訴求打破藍綠及跳脫藍綠框架，要以無色救國、救台北。

市長、議員和里長登記參選昨第1天，選委會熱鬧非凡，國民黨多位議員參選人特地陪同市長參選人丁守中一起登記，現場鑼鼓喧天，伴隨此起彼落的凍蒜聲，還有支持者到場揮舞國旗，有如造勢場合，選舉氣氛濃厚；民進黨也有不少參選人搶在首日登記。

國民黨大安、文山議員參選人耿葳昨在「美女兵團」陪同前往選委會登記，不但象徵女力站出來，也要打破外界對國民黨的印象，不是青黃不接沒有年輕人。

被外界視為「柯家軍」的「台北監督連線」6名議員參選人，包括無黨籍陳政忠、李慶元、徐立信，親民黨林國成、黃珊珊與洪士奇，拉著「民生第一」布條到選委會登記。

社民黨在年底推出5位北市議員參選人，大安文山區有性別平權運動戰將苗博雅，士林北投區是全台第一位參選的青年外交官劉仕傑，深耕社區、反弊蛋指揮官游藝參選松山信義區，勞權義務辯護律師陳又新投入內湖南港區，還有深耕地方多年的許菡芸競選中正萬華區。

此外，「救台三兄弟聯盟」的張凱鈞、葉海瑞和李茂榮，分別登記參選大安文山、中正萬華、松山信義區議員，他們認為藍綠長期執政導致經濟停滯、百業蕭條、社會階級世代對立，決定「桃園三結義」投入選舉，盼跳脫藍綠框架、惡鬥，以無色救國、救台北。

(中國時報)

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