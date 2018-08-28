慢飛天使成發 揮灑生命之美

新北市立八里愛心教養院27日上午舉辦「凝聚、零距-揮灑生命之美」六大社團成果發表會，慢飛天使們在突破身體障礙，創造出優秀作品。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

八里愛心教養院27日舉辦「凝聚、零距－揮灑生命之美」，身心障礙院生努力突破身體障礙，忍受正常人無法體會的辛苦與無數練習，在樂團、園藝、手創、地板滾球、輪標舞和陶藝等領域，創造出人生最自豪的精彩作品，市長朱立倫稱讚：「你們好棒。」

八里愛心教養院創立於1983年，專門收容身心障礙人士，目前院內總共有2百多名院生，不少院生因為重度身心障礙，無法自主生活、活動，有些甚至連說話都不會說，更有些院生病情嚴重到只會坐在輪椅上流口水，是社會上最弱勢也需要協助的團體之一。

教養院老師們花費更多心血心力，逐一領引、教導身心障礙院生，而院生也比一般人辛苦，一個看似簡單的生活動作，都必須付出更多時間練習，最難能可貴的是，院生們在學習生活自理外，也努力突破身體障礙，接觸生聲樂團、園藝、手創、地板滾球、輪標舞和陶藝等技藝，要讓社會看見慢飛天使們也能活出人生的精彩。

27日的成果發表會由「杰翰」以投擲地板滾球敲開序幕，玻璃娃娃「小雪」和「聖傑」以輪標舞開場迎賓，多重障礙兒「斌哥」現場表演獨創的手背手腕捏陶技巧，製成出造型獨特的花器，贈送給新北市長朱立倫，讓朱立倫直呼：「你們真的都好棒！」

院長謝鑫敏表示，生命之美成果發表會過去12年來巡迴展演，來自社會的掌聲與讚賞聲，是支持院生們活得更精彩的元素，讓他們願意努力學習、展現成果，今年的成果展將於9月8日到12日，在新北市藝文中心第二展覽室舉辦「陶藝、淘意」特展，歡迎民眾一起來替這群生命勇士加油打氣。

(中國時報)

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