住宅補貼倒數一周 申請要快

2018年08月28日 01:16 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園住宅補貼申請倒數最後一周，截至上周已有1萬0171戶提出申請，踴躍程度超越以往，但住宅發展處表示，去年補貼戶中仍有2407戶尚未申請，提醒租金補貼每年都要重新提出申請，呼籲有需要的市民加緊腳步。

桃園今年向中央爭取租金補貼計畫戶數達1萬戶，目前已有9077戶提出申請，購置住宅貸款利息補貼有957戶、修繕住宅貸款利息補貼有137戶提出申請，但住宅發展處核對資料後發現，目前領有補助的市民，仍有2407戶尚未提出申請，強調即便申請人數超過核定戶數，只要條件符合，都會努力向中央爭取加碼核准通過，為免缺件要補件等情況，呼籲市民盡早提出申請。

住宅發展處指出，去年共16個違建租戶享每月4千元租金補貼，今年延續福利政策，讓低收、身障、原住民、老人等弱勢違建住戶提出申請，但要在2016年12月23日前就承租、至今居住超過1年，同一申請人只能申請1次。

4千元租金補貼只要設籍桃園無自有住宅，家庭年所得低於71萬元、或每人平均月收入低於2萬0538元，210萬購屋貸款利息補貼和80萬修繕貸款利息補貼，則是家庭年所得低於123萬元、且每人平均月收入低於4萬7922元，呼籲想租屋、買房、修繕的人踴躍提出申請。

(中國時報)