台中中央攜手 建設公路投入793億

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中國時報
／台中報導

台中市建設局長黃玉霖27日在市政會議專案報告台中市公路路網建設指出，包括國道1號銜接台74號等39項道路建設，預計將與中央攜手投入793億元；台中市長林佳龍表示，多數建設預計在他第2任期可以完工，為台中帶來跳躍式發展。

黃玉霖指出，國道1號增設系統交流道銜接台74線工程，環境影響評估送環保署審議，盼明年初完成環評，預計2022年底完工；花博11月開幕，聯外道路的中科南向三合一聯外道路將完工通車，將大幅紓解台3線車流。

林佳龍表示，除硬體的道路建設之，公路網軟體必須以智慧交通做為指導，透過道路間串聯形成路網，發揮台中地理優勢，報告中多項交通建設，預期可在他的第2任期內完工，台中將展現儲蓄的爆發能量。

林佳龍強調，有許多人對財政抱持「錢存在銀行才是錢」觀念，更重要的是拿錢出來建設與投資，特別在利率低情形下，鼓勵投資以增加稅收，政府應敲「大算盤」，否則公務員與政務官會變得保守，建設投資必須思考長遠效益。

台中市交通局長王義川表示，縣市聯外道路配合捷運綠線延伸到彰化，將開闢全長2.65公里，銜接彰化縣金馬東路且跨越大肚溪的橋梁，總經費約28.91億元，採用公路捷運雙層共構，上層通行捷運綠線，下層為車輛行駛的車道。

(中國時報)

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