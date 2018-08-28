基隆市長 謝立功搶頭香 巧遇宋楚瑜

2018年08月28日 01:16 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

地方公職人員選舉27日開始登記，國民黨基隆市長候選人謝立功率先在選委會完成登記，搶下頭香，隨後率眾拿起貼有現任市長林右昌個人肖像的「芭樂」，投擲到「跳票箱」內，痛批林所提的政見都跳票，市府則對此「不予置評」；另外親民黨的6名基市議員候選人，也在黨主席宋主席陪同下完成登記。

謝立功27日上午在眾多市黨部幹部、議員及參選人的陪同下，率先在選委會完成市長參選的登記，成正式候選人，登記後謝巧遇宋楚瑜，並主動握手致意。

「芭樂昌是蔡英文的小跟班！」謝立功痛批，林右昌對重啟深澳電廠一直不敢表態，一點都沒當市長的guts，上次颱風也只會跟著台北市長柯文哲下決策，毫無決斷力，4年來所提出的14項政見幾乎都跳票，難怪遭民眾批評是「膨風昌」吹牛市長。

針對謝的批評，基市府則表示「市長沒有評論」，而林右昌則預定31日登記參選。

此外，宋楚瑜率領3名現任議員莊錦田、楊秀玉、徐莉莉，以及3名議員參選人凃慧玲、黃淑珍、張志維，完成議員登記，宋楚瑜表示，黨團全力以赴，來為基隆服務，希望6名候選人六六大順，全部都上。

針對基市長人選會挺誰？宋則回應，現在暫時不表態，只希望每位市長候選人都能好好了解市民所需，晚些時候他才會表態。

(中國時報)