新北金讚獎 友善市集獲認證

新北市政府27日舉辦「新北好市金讚獎」頒獎典禮，朱立倫與百位獲獎攤商一起手作刈包。（許哲瑗攝）

友善列印
中國時報
許哲瑗／新北報導

「新北好市金讚獎」頒獎典禮27日熱鬧登場，今年首創「銀髮友善市集特別獎」及「青年創新經營獎」，共計16座市場、28名攤商獲得，另有26座市場榮獲銀髮友善市集認證；活動現場，百位攤商邀市長朱立倫一起手作刈包，象徵「錢包滿袋吃下肚」。

菜市場不只是採買食材的地方，也是街坊鄰居的寒暄中心！泰山市場自治會長郭詩德說，泰山市場內設置休憩椅、電扶梯等便利設施，與周邊社區合作，提供老人共餐的友善環境，並定期辦理健康檢查和講座，還有市場攤商提供寄貨與送貨的服務，讓民眾不僅來採買，還能來結交好友，成了另類的社區活動中心。

24歲的簡慧珊是汐止區汐止金龍傳統市場的年輕頭家，半年前從爸媽手上接下經營後，利用臉書「開直播」叫賣新鮮魚貨、LINE群組團購等新穎的行銷方式，成功吸引消費者關注，一舉奪下青年創新經營獎。

朱立倫表示，今年加碼推出「新北市公有市場青年頭家政策」，進駐公有市場的攤販未滿45歲，前半年可享使用費減半，希望能透過補助年輕攤販，帶動傳統市場活力。

新北市市場處表示，2002年推動市場競賽時，僅有零星的16座市場參與，如今活動邁入第7年，共有37座市場、650個攤商踴躍參賽，人數創下新高，今年也首創「銀髮友善市集特別獎」及「青年創新經營」2項大獎，希望透過制定評分標準，鼓勵市場提供更多元、更創新的服務。

(中國時報)

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