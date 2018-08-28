整併公有市場 蘆竹南崁拚亮點

2018年08月28日 01:16 中國時報 蔡依珍 、呂筱蟬／桃園報導 、呂筱蟬／桃園報導

蘆竹擴建行政園區計畫喊了20年都沒進展，議員劉勝全27日大聲疾呼要求加速，市長鄭文燦坦言上任後幾度討論，將提出蘆竹南崁亮點計畫，將蘆竹公所和南崁公有市場整併開發，除新行政園區外還要再增設停車場和展演中心，南崁派出所和蘆竹警分局也一併討論。

劉勝全說，蘆竹人口已破16萬人，但從他擔任代表會主席起，就主張將南崁公有市場、蘆竹區公所以及前方公園，聯合開發成為蘆竹新行政園區商圈，案子至今仍只聞樓梯響，強調蘆竹公所1982年啟用至今已近40年，早已不敷使用，一度被審計室點名為危樓的市場更是只剩店面，市場752坪、公所790坪、若加上南崁派出所485坪，大片腹地就能有完整的行政園區。

鄭文燦坦言蘆竹很快就會達20萬人，考量舊南崁公有市場、蘆竹區公所及五福宮區域為市民生活重心，市民感情無法替代，因此將以更新舊市區方案優先，和農糧署倉庫一同納入規畫，強調新行政園區要設置大型停車場以及800個座位的蘆竹展演中心，並規畫店鋪讓原承租戶優先承租，他也提到蘆竹只有4個派出所、全市最少，「南崁所管21個里，上下南崁人加起來真的不得了！」將責成警察局研議調整轄區。

另外閒置的觀音鄉民代表會，經改建成為觀音親子館27日啟用，賦予館舍新生命，未來將成為觀音地區親子家庭共玩共學的最佳去處。

(中國時報)