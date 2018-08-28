接棒！百米衝刺

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中國時報
許立明

發展高雄是一場永續接力賽，橋頭科學園區、愛河整治「最後一哩路」已於日前啟動；海洋流行音樂中心確定明年投入營運；鐵路地下化二階段工程11月進場；輕軌二階段正全力趕工中；岡山路竹延伸線預定年底前動工，全部進度未曾懈怠片刻。

為因應高雄縣市合併的整體發展，前市長陳菊提出3項主要產業布局計畫，包括北高雄的「創新科技走廊」；港口為核心的「亞洲新灣區」；走向高價值低汙染產業，讓高科技產業扎根高雄，所有計畫皆穩健進展落實中。

讓客觀數據說話，根據中央主計總處及財政部的統計，遠見城市競爭力「產業產值5年平均成長率」經濟指標，高雄是六都第一；從城市GDP的營利事業銷售額來看，前年與去年的成長率，都是六都第一，連續2年成長率最高。

「綜合零售業」近4年來銷售額成長兩百億以上。失業率從8年前高峰的5.8％，降到今年上半年3.7％，青年失業率改善更是顯著，30至34歲失業率僅2.7％，六都最優。整體經濟數據證明，高雄市在六都中，經濟成長力道是最強勁、第一名！

市府團隊全力如期如質完成既定計畫與建設進度，抱持最後百米衝刺，將市政做到最好。年底無論誰當選為大高雄的新市長，我有責任完成百分之百交接，讓新市長延續發展高雄，幸福高雄。

(中國時報)

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