花蓮縣長 劉曉玫打頭陣 民進黨2戰將神隱

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣年底五合一大選登記首日，民進黨籍縣長參選人劉曉玫「搶頭香」在綠營大老盧博基陪同下，與黨籍縣議員參選人前往登記參選，展現大團結氣勢，不過議會同志施金樹、游美雲臨行前卻選擇「神隱」，讓團結蒙上陰影，氣得盧博基放話「沒來嘸要緊！」

年底縣長選情逐漸加溫，國策顧問盧博基、立委蕭美琴27日上午9點陪同劉曉玫與尋求連任議員莊枝財、黃振富、議員參選人張美慧、郭應義、傅國淵、謝東穎及花蓮市長參選人張千駿等人以步行掃街方式「前進縣府」至縣選委會登記參選。

不過，花蓮縣議會民進黨團總召施金樹，第三選區女議員游美雲到了出發時間仍不見人影，黨內爆不和傳言再度浮上檯面，現任議員「四缺二」讓花蓮縣黨部臉上無光，盧博基被問到時一度語塞，臉有慍色說，強調都有通知他們了，「那個沒來嘸要緊！」對於缺席，游稱因鳳林雨勢太大，施則說早已挑好日子。

「花蓮王狂賣縣產，建設卻比台東慘。」劉曉玫說，雖然縣長傅崐萁不斷強調其施政成績，花蓮經濟就業狀況卻每況愈下，反觀台東觀光產業突飛猛進，光一個國際熱氣球節，帶動了20億觀光收益，即便陸客減少，旅館住房率仍超越花蓮。

劉曉玫指出，花蓮縣府只會怨陸客不來，卻不做觀光基礎建設，年輕人找不到工作，被迫飄向外地，導致隔代教養問題更惡化，她當選一定認真解決花蓮經濟和就業問題，讓年輕人看到希望，只要縣長輪替換人做，花蓮有進步的一天。

(中國時報)

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