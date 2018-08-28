放手不難 但需要點時間練習

2018年08月28日 01:16 中國時報 李萬吉（作者為康軒文教集團董事長）

暑假到了尾聲，學生和家長都要開始收心，迎接新的學期。特別是那些準備出遠門上大學的孩子，多半也開始為新的學習和生活環境做準備，此時可以看到不少家長們感受孩子必須長時間離開身邊的不安、不捨與不情願，就算知道孩子應該要獨立，但要真正放手其實並不容易。

回想幾年前送孩子出國讀書，一開始同樣有著為人父母的掛心，但因為從小就利用各種機會教育讓孩子學習自己面對問題，處理問題，加上學校的各種活動訓練，知道孩子已累積足夠獨立自主的能力，所以很放心的讓孩子勇敢去飛。

相較之下，許多父母一直習慣呵護著孩子長大，總是幫忙打點好一切，孩子遇到點小問題，就急著為他出主意，甚至直接出手代為解決。父母總想著等孩子哪天長大了，他們自己就會處理，到最後才發現孩子怎麼長不大？怎麼什麼都不會？就像最近一篇雜誌報導所說，家長「寵孩子」和「過度保護」，其實就是在栽培未來的「啃老族」。

就像孩子各種能力的培養一樣，需要時間一點一滴累積而成，要孩子培養獨立的能力，最好也從各種生活小事做起，學習壓抑自己插手的衝動，忍受孩子適度的「搞砸」、「失望」或「疼痛」，讓孩子承擔挫敗的代價，才能從中學得教訓。否則孩子總依賴著大人出手相救，永遠不知問題該怎麼避免和解決。

從正向的角度來說，多讓孩子自己解決問題，等於多給他獲得鼓勵的機會，就像孩子剛學會走路的那一刻，父母真誠的喜悅和讚美，一定會讓孩子更願意往前跨出步伐。同樣的，父母也有更多機會累積信心，才會願意讓孩子嘗試更多挑戰。既然知道總有一天得要放手，也知道放手沒那麼容易，那最好就是提早練習吧！

(中國時報)