亞運》男排展實力 暌違20年晉級4強

來自台中的「跨欄王子」陳傑跑出50秒30成績，順利以分組第一之姿晉級決賽。（台中市府提供）

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中國時報
／台中報導

2018雅加達亞運，台中健兒紛紛殺出重圍，2017世大運400公尺跨欄銀牌好手陳傑順利晉級27日決賽。男子排球隊更睽違20年後，再度闖進亞運4強行列，將於30日力拚金牌戰門票。

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田徑男子400公尺跨欄準決賽，來自台中市的「跨欄王子」陳傑跑出50秒30成績，順利以分組第1晉級決賽。同時田徑賽場上還有4度征戰亞運的林家瑩登場，她在女子鉛球決賽擲出16公尺30，最終名列第4。

中華男排隊擁有台中籍教練陳裕安、選手黃世豪及林政楊，迎戰名列A組第1的沙烏地阿拉伯，最後以3比1逆轉勝出，成功晉級30日的4強賽；這是中華男排繼1998年曼谷亞運後，睽違12年再度重返亞運4強。

此外，備受關注的女子排球預賽最終戰，中華隊迎戰由金延景領軍的強敵韓國，獲勝方可力保分組第4前進8強，若輸球則得視越南與哈薩克戰績而決定是否晉級。

女子龍舟500公尺決賽，中華隊陣中包括台中選手劉人毓、饒知玹、洪瑋等，最後交出2分35秒988成績單，獲第8名成績。

男子手球隊最終戰，面對曾在開幕戰贏10分的印度，台中選手潘恩傑攻下全隊第2高的6分，終場中華隊就以35比31再擒印度，並以第9-13排名賽4戰全勝成績，列為本屆亞運第9名。

(中國時報)

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