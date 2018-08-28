亞運》神射手潘宇平 領複合弓男團奪金

神射手潘宇平 領複合弓男團奪金。（許哲瑗翻攝）

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中國時報
許哲瑗／新北報導

本屆亞洲運動會射箭項目台灣成績亮眼，自21日開射後屢創佳績，其中來自新北市培訓選手雷千瑩、湯智鈞、潘宇平及陳麗如，不論在反曲弓或複合弓都表現出色，展現新北市運動員頂尖實力。

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新北市體育處長洪玉玲指出，有「雷母」之稱的奧運國手雷千瑩，特別在亞運前減重特訓，不負重望再創佳績，27日女子射箭反曲弓團體賽以些微差距輸給南韓，奪得銀牌，她個人則有機會於28日再增添1面銅牌。

而年僅17歲的湯智鈞，首次參賽亞運，即奪得射箭反曲弓男子團體賽金牌，為箭壇受矚目的未來之星，目前就讀於新北市明德高中，該校是射箭重點培育學校，也是培育雷千瑩的母校。

洪玉玲說，湯智鈞近年來在國內外射箭賽事戰果豐碩，2017年全國運動會代表新北市參加反曲弓個人、混合團體及團體3個項目皆為新北市帶回前3名的好成績，2018年更上層樓在世界中學生運動會為我國在個人、混合團體及團體3個項目奪得3面金牌，展露射箭的好功力。

洪玉玲指出，另位新北市優秀射箭選手潘宇平，自國二開始接觸反曲弓，到大學時期，在學姐兼教練，也是2018亞洲運動會我國複合弓代表隊選手的陳麗如建議下轉練複合弓，經過環境、器材，乃至技術體力的重新適應，在複合弓項目大放異彩。本屆更為台灣拿下複合弓男子團體賽金牌。

(中國時報)

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