推世界花博 廟宇可增外語導覽及籤詩

市議員蕭隆澤、邱素貞、翁美春、陳淑華（由左至右），建議推廣世界花博廟宇增加外語籤詩！（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導

2018台中世界花博會將於11月3日開展，台中市政府預計將吸引100萬人次外國遊客。市議員翁美春、邱素貞、蕭隆澤、陳淑華、謝明源、張芬郁等27日在議會聯合質詢時說，宮廟是最吸引外國遊客參訪的在地文化之一；建議推動宮廟外語導覽及增加外語籤詩，讓國外遊客更了解台灣文化。

台中市議會27日舉行民政業務質詢。翁美春表示，民政局在工作報告中指出，孔廟配合花博將推出花博祈願卡供民眾祈福懸掛，更設計拍照相框提供民眾打卡；但到現場察看竟發現這個相框己壞掉，讓民眾相當失望。

民政局長游湧志說，孔廟花博打卡相框是廠商無酬在活動設計製作，因材料是使用珍珠板，在活動後2個月就因民眾經常拍照，目前已毀損無法使用。

邱素貞、蕭隆澤、陳淑華表示，台灣各縣市中，台南市從今年開始，包括鹿耳門聖母廟等知名廟宇，只要掃描QR Code，即有30分鐘英語導覽服務，甚至還推出英文籤詩；建議如樂成宮、南天宮、萬春宮等，花博期間提供外語導覽服務，為花博宣傳。

台中市副市長張光瑤指出，宮廟增加外語導覽是好事，目前所知宮廟大多已有英語導覽，比較欠缺日文部分，將優先選擇200年以上宮廟，且具有英、日語導覽，將請相關單位列入花博行銷的景點，並研議增加外語籤詩的可行性。

(中國時報)

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