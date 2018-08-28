亞運》保齡球3高手 奪牌氣勢旺

2018年08月28日 01:16 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

本屆亞運保齡球賽中華隊表現亮眼，繼22日女子3人賽拿下銀牌，又接連在女子6人團體、男子6人團體勇奪2面銅牌，值得一提的是，奪牌部隊中，有許多高雄子弟，且都是飛碟球好手，總教練賴貞志直呼「真的是高雄之光」！

22日的女子3人賽中，中華隊在周佳溱、蔡昕宜、潘育分聯手下，最終以總分4255分的表現奪得銀牌，其中周佳溱與蔡昕宜2位選手即是高雄人，縱橫國內球壇她們，卻各自有著勵志的奮鬥歷程，才成了現今球壇的代表性女將。

蔡昕宜過去是在球館工作，因本身熱愛保齡球，在下班後都會自己留下練習，一步一步累積實力。另一名周佳溱，中華隊總教練賴貞志稱讚「她的球齡超過20年，但意志力與求勝心很堅定，如今也是亞洲球壇知名人物」。

周佳溱被列為此次亞運中華隊陣中的主力戰將，上屆2014仁川亞運，她為中華隊拿下睽違16年來，首面的亞運保齡球金牌，帶領終結中華隊10餘年的「獎牌荒」重返榮耀，此次手感依舊火燙，接連為中華隊寫下佳績。

男團鍍銅的謝金良算是球壇長青樹，50歲的他以第1序位入選國家隊，賴貞志認為他「比賽經驗十足，是國內飛碟球先驅，在場上對團隊貢獻性極大」，以他的狀況，將是明年全國運動會高雄巿奪金的主戰力。

若要說高雄市是國家隊搖籃，一點也不為過，賴貞志表示，高雄市是全國培養保齡球好手的重鎮，從基層青少年選手開始紮根，系統性的培訓，銜接到成人組賽事，因此這次亞運奪得好成績，可以說是長久耕耘下的結果。

(中國時報)