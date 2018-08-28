亞運》李智凱奪金 林姿妙親道賀

為中華代表隊在亞運中奪得體操隊史首金的李智凱（右），昨日榮歸故里，羅東鎮長林姿妙前往拜訪他，肯定他的成就與努力。（李忠一攝）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

為中華代表隊在亞運中奪得體操隊史首金的李智凱，27日回到故鄉宜蘭，李智凱感性地說：「沒有大家的鼓勵跟支持，沒有今天的我。」獎牌是屬於大家的，返家短暫休息後，將備戰10月的世界盃取得進軍2020東京奧運資格，這也是他人生最大的目標。

雅加達亞運專輯

李智凱返回故鄉宜蘭成為地方的大事，立委陳歐珀率團在26日晚間接機，羅東鎮長林姿妙、宜蘭縣代理縣長陳金德昨先後去拜訪李智凱，林姿妙盼李智凱繼續加油，陳金德則希望號召宜蘭的企業家，組成李智凱後援會，讓李智凱備戰能無後顧之憂。

此次返鄉李智凱預計待一周，他說，訓練要一直持續，緊接10月還有世界盃，進一步爭取挑戰奧運的資格，訓練不能懈怠，就算只休一天對身體還是多一天負擔，必須隨時處在備戰的狀態。

「別人在進步我不進步，我要怎麼戰勝世界？」李智凱說，每一次比賽都是挑戰，因為比賽不可能重來，每場比賽對他來說都很重要，達到世大運與亞運會的里程碑後，未來會朝向奧運去努力。

李智凱說，亞運金牌是受到太多人的照顧，包括政府、教練、家人的支持與加油，過去他失敗、受傷過，沒有大家的鼓勵是沒辦法回到場上，也讓他深感這塊獎牌是屬於大家的。

李智凱說，他的目標很明確，就是參加奧運會，這是他人生最大的目標。至於目標是不是奧運金牌？他說，不讓自己後悔最重要，每場比賽不可能重新來過，留下任何一點遺憾都是最大的後悔。

(中國時報)

亞運》保齡球3高手 奪牌氣勢旺 國手培育搖籃 立委促升級訓練館

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。