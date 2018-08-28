亞運》李智凱奪金 林姿妙親道賀

2018年08月28日 01:16 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

為中華代表隊在亞運中奪得體操隊史首金的李智凱，27日回到故鄉宜蘭，李智凱感性地說：「沒有大家的鼓勵跟支持，沒有今天的我。」獎牌是屬於大家的，返家短暫休息後，將備戰10月的世界盃取得進軍2020東京奧運資格，這也是他人生最大的目標。

李智凱返回故鄉宜蘭成為地方的大事，立委陳歐珀率團在26日晚間接機，羅東鎮長林姿妙、宜蘭縣代理縣長陳金德昨先後去拜訪李智凱，林姿妙盼李智凱繼續加油，陳金德則希望號召宜蘭的企業家，組成李智凱後援會，讓李智凱備戰能無後顧之憂。

此次返鄉李智凱預計待一周，他說，訓練要一直持續，緊接10月還有世界盃，進一步爭取挑戰奧運的資格，訓練不能懈怠，就算只休一天對身體還是多一天負擔，必須隨時處在備戰的狀態。

「別人在進步我不進步，我要怎麼戰勝世界？」李智凱說，每一次比賽都是挑戰，因為比賽不可能重來，每場比賽對他來說都很重要，達到世大運與亞運會的里程碑後，未來會朝向奧運去努力。

李智凱說，亞運金牌是受到太多人的照顧，包括政府、教練、家人的支持與加油，過去他失敗、受傷過，沒有大家的鼓勵是沒辦法回到場上，也讓他深感這塊獎牌是屬於大家的。

李智凱說，他的目標很明確，就是參加奧運會，這是他人生最大的目標。至於目標是不是奧運金牌？他說，不讓自己後悔最重要，每場比賽不可能重新來過，留下任何一點遺憾都是最大的後悔。

(中國時報)