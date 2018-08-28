國手培育搖籃 立委促升級訓練館

民進黨立院黨團總召柯建銘（中）與中央官員協調，要求盡速解決硬體需求。（徐養齡翻攝）

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中國時報
／竹市報導

中華反曲弓女團27日在雅加達亞運奪下銀牌，團員譚雅婷、雷千瑩、彭家楙再次為國爭光，譚的母校富禮國中孕育多名一線射箭國手，訓練場館需求與日俱增，立委柯建銘邀集教育部官員召開協調會，要求盡速解決硬體需求。

柯建銘表示，近年來台灣在奧運、世大運、世中運等國際賽事屢創佳績，譚雅婷、林詩嘉、蘇思蘋等奪牌好手皆出自新竹市富禮國中射箭隊，該校堪稱射箭國手培育搖籃，只是近2年因場館空間受限，有礙訓練完整進行。

富禮國中射箭隊教練倪大智、市議員林盈徹日前向柯建銘尋求協助，盼能盡速解決場館增設事宜，柯召集中央官員開協調會獲共識，將由體育署偕同專家赴該校實勘，解決硬體需求，也希望譚雅婷、雷千瑩、羅筱媛、彭家楙能為國爭光。

此外，建館96年的新竹高中劍道館繼2001年被列為市定古蹟，仍因年久失修略顯老舊，惟原始日式風格仍呈現獨特風貌，更是台灣現存武道館唯一採洋式建築風格的重要建物。

教育部國教署2016年補助校園文化資產「劍道館古蹟」維護整建工程委託設計計畫，經3次委員會審查會議，最後將成果報告書送至市府文化局審查，市府同意備查，惟施工經費的籌措成為最大的困難。

新竹高中總務主任林健志日前向柯建銘尋求爭取3400餘萬預算，柯邀集教育部國教署專委黃淑儀、文化部資產局古蹟聚落組組長張祐創等人商討整建，柯居中協調獲得共識，將由文化部與教育部協助劍道館整建工程。

(中國時報)

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