敬老卡搭觀巴 6月僅33人次

市長柯文哲（中）2017年曾邀請長者搭乘雙層露天敞篷觀光巴士，體驗多元城市魅力。（資料照片，台北市政府提供）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲大砍敬老金被罵翻，改以擴大敬老卡優惠挽救民調，今年4月加碼開放YouBike和觀光巴士車資抵扣，但議員洪健益發現，長者根本不埋單，6月用敬老卡搭乘觀巴僅33人次，政策超失敗，且市府聲稱要鼓勵長者外出，觀巴補助卻是「搭乘愈多、折扣愈少」，根本是在懲罰老人。

怪！搭乘愈多 折扣愈少

洪健益27日在議會質詢指出，北市長者每月有480元敬老卡點數，買觀光巴士單次票可折抵16元、實付59元，與購買4小時票優惠相當，都是打78折。但買日間票卻變成打87折、單日票只打89折、兩日票甚至只有95折，搭乘愈多反而折扣愈少。

他進一步統計用敬老卡搭乘觀巴人次，4月僅81人次、5月70人次，6月只有33人次，補助額僅530元，政策執行完全失敗。對此，社會局代理局長黃清高表示，未達政策目的，當然要再檢討，不過他認為敬老卡執行還算「成功」。

洪健益聽聞後諷刺，市府每年編列11億預算，去年到今年7月持有敬老卡人數從40萬上升到42萬人，但每月用完480元者卻從3.8萬降到2.4萬人，僅占5.87％，原來讓多數長者「用不到」也算成功政策？

他強調，既然長者普遍用不到交通優惠，不如用於抵扣聯醫掛號費、運動中心費用；議員鍾小平、王欣儀也建議敬老卡開放小額消費，讓長者外出不必擔心額外花錢，才能提高使用率；不過，黃清高僅表示，在社福規畫上要考慮整體財源分配，會參考議員意見。

跟進新北 推免費老花眼鏡

另外，議員阮昭雄質疑，新北市去年起就利用民間善款，免費替長者配老花眼鏡，現已配送超過9萬副，北市府聲稱尊重長者，竟沒有跟進該服務？對此，黃清高允諾，1個月內找眼鏡公會討論，在可行的範圍內盡可能推展該服務。

(中國時報)

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