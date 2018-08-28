新北27議員參選人 完成登記

新北市選委會27日起受理市長、市議員、里長候選人登記；中和區國民黨籍市議員參選人金瑞龍（左）登記。（葉書宏攝）

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中國時報
、許哲瑗／新北報導

新北市選委會27日上午8時起受理市長、市議員候選人登記，共有27位市議員參選人完成登記，備受矚目的市長選舉，第一天均無人登記，有參選人帶著大批支持者高調現身，另外，亦有如金瑞龍、陳儀君等參選人獨自前往登記，形成強烈對比。

蘇泓欽 登記搶頭香

新北市選委會公告27日至31日，每日上午8時至12時、下午1時30分至5時30分，開放市長、市議員參選人登記。首日登記由土樹三鶯區無黨籍市議員參選人蘇泓欽拔得頭籌，他由父親、現任市議員蘇有仁陪同登記，成為第一個登記完成的參選人。

據了解，27日上午10時起至中午為吉時，因此大多數參選人都選在此時段登記，首日上午就逾20人完成登記，下午時間截止前共有27人完成登記，第二選區、第五選區、第八選區有超過4人完成登記。

有別於政黨選舉花招，不少參選人選擇扎扎實實、獨自前往登記，未號召支持者也未動員，因為他們有感選委會人員及維安警力的辛勞。中和區國民黨籍市議員參選人金瑞龍獨自前往登記，他說，自己來自於基層、穩紮穩打，要留更多的時間與選民們互動。

侯未確定 蘇訂30日

至於備受矚目的市長選舉，國民黨新北市長參選人侯友宜辦公室發言人賴冠群表示，登記時程仍在討論中，確認後會在前一日的行程通知中告知。另外民進黨新北市長參選人蘇貞昌預計在30日上午前往登記。

新北市政府民政局表示，全市共有1032里，里長登記作業由各區公所辦理，登記首日共有498人登記，登記相當踴躍。

(中國時報)

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