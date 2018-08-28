登記巧遇徐定禎 劉政鴻撇站台

2018年08月28日 04:11 中國時報 陳慶居 、何冠嫻／苗栗報導 、何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌參選下屆縣長選舉，力求連任，和支持者們攜手高喊當選。（何冠嫻攝）

苗栗縣五合一選舉登記首日，民進黨禮讓無黨籍的頭份市長徐定禎，與國民黨徵召爭取連任的縣長徐耀昌，各在眾多支持者簇擁下先後完成登記，兩陣營人氣大車拚。藍營的前縣長劉政鴻陪同議長游忠鈿夫人張淑芬登記時，「巧遇」徐定禎陣營，並技巧性同框站台，其支持動向備受矚目。

對劉的動作並稱未受邀陪同登記的說法，徐耀昌表示「不便置喙」，事實上有透過祕書邀劉，但每個人有自己的想法，他強調當前以做好份內工作為首要，競選團隊也將陸續就戰鬥位置。

公布副手 徐康配成形

徐定禎陣營27日下午9時30分登記，苗栗市長邱炳坤、竹南鎮長康世明、前立委康世儒、中辦副執行長吳宜臻及議員、代表等人陪同，聲勢浩大。徐首度公布康世明為其副手，「徐、康」配儼然成形，他期待更多選民支持讓苗栗變天，造更美好未來。

尋求連任的徐耀昌陣營11時抵中正堂，前縣長傅學鵬、立委陳超明、徐志榮及議員、代表、村里長揮動旗幟，「凍蒜」聲不絕於耳。曾出席徐定禎參選記者會的客家大老陳運棟，與徐耀昌毗鄰而坐陪同登記，強調此次代表自己完全支持徐耀昌。

劉強調僅為張情誼

而國民黨籍的前縣長劉政鴻上演與徐定禎不期而遇戲碼，是政壇熱門話題。劉雖以陪張淑芬登記為名現身，但與徐定禎陣營幹部互動熱絡，即使致詞感謝議長游忠鈿夫婦與議員在他縣長任內的支持時，徐也站在劉與張的中間，周邊有不少徐陣營支持者，外界解讀是技巧性為徐站台，但劉強調是基於與張的情誼。

劉政鴻表示自己不會參選了，並且侃侃而談表示，民眾引頸期盼的縣長應該要勤政、清廉、有宏觀與遠見，要大公無私，建設地方不分藍綠、造福百姓不分黨派。

國民黨苗栗縣黨部主委林祥川則表示，黨部上周也出面邀請劉前縣長，但劉僅表示會陪同黨內的張淑芬登記參選縣議員。林不諱言，劉對部分黨提名鄉鎮市長參選人，未獲徐耀昌全力相挺，至今仍耿耿於懷，黨部則已建議徐不去站台。

(中國時報)