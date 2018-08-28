盧秀燕登記參選 大老助陣

2018年08月28日 01:16 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市長參選人盧秀燕（中）派系大老顏清標（左）、張清堂（右）陪同下完成登記參選。（陳世宗攝）

「台中要改變、就投盧秀燕！」國民黨台中市長參選人盧秀燕27日在派系大老及黨籍市議員等簇擁下登記參選。盧秀燕強調，這場選舉是小市民的選戰，大家站出來為市民權益和台灣發展共同打贏選戰！相信「小蝦米會戰勝大鯨魚、小燕子會扳倒大黑龍」。

上百人簇擁齊聲喊凍蒜

盧秀燕支持者與藍營市議員等數百人，27日在舊市政府州廳前廣場集合。盧秀燕在良辰吉時由黑派前立委顏清標、紅派前議長張清堂陪同抵達；鐵三角競選團隊江啟臣、楊瓊瓔及顏寬恒等人，高喊「盧秀燕當選」等場面熱絡！

盧秀燕指出，前幾天中南部下大雨，蔡英文總統坐戰車看災民，總統在車上笑嘻嘻、災民卻泡水慘兮兮！台中市日前北區、豐原及台灣大道淹水，但林佳龍市長比蔡英文還淡定，3天都未出面！

盧秀燕指出，台中市平均薪資市六都之末，甚至比苗栗、雲林、馬祖還要差，經濟不好市長對不起市民！這場選舉沒有任何資源且遭各界打壓；外界常說國民黨不團結，這次就團結給大家看，共同來打贏這場選戰。

市府指淹水因閘門忘開

台中巿新聞局長卓冠廷說，近日受熱帶性低氣壓影響常出現強降雨，中市部分地區一改「逢雨必淹」，外界認為市府治水策略奏效；日前豐原發生淹水事件是廠商未依SOP開啟排洪閘門，水利局當日即派員協助清理家園。

卓冠廷強調，盧委員引用勞動部「勞保投保薪資統計」資料，僅採用勞退新制數字，無法反映全貌；3年多來中市薪資成長率7.54％，成長幅度名列6都第1。

(中國時報)