林義豐黃偉哲 完成選舉登記

民進黨台南市長參選人黃偉哲（左圖右四）在多位該黨市議員參選人隨同下完成登記。無黨籍台南市長參選人林義豐（右圖）登記搶頭香，露出招牌「虧雞福來爹」手勢。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

下屆台南市長、市議員選舉登記第1天，眾所矚目的市長部分，由網路聲量最高的無黨籍參選人林義豐搶頭香完成登記；相隔10分鐘，民進黨參選人黃偉哲也在大批綠營市議員參選人的隨同下，順利完成登記。2人均指出，目前以救災為重，已發動競選團隊前往災區救援。

林籲徹底檢討治水

下屆台南市長、市議員選舉登記作業，27日起一連5天至31日截止，林義豐於下午1點30分在助理的陪同下抵達台南市選委會登記時，特別在現場秀出招牌的「虧雞福來爹」手勢，吸引眾人目光。

林義豐強調，此次水患已發動團隊所有人員前往協助救災，加上登記作業不須勞師動眾，希望推動乾淨選風，因此婉拒網友及後援會千人熱情相挺，獨自前來選委會登記。

他還說，自從參選以來，沒有在市中心懸掛競選旗幟、大型看板，也不收捐款，當選市長後更將捐出薪水，無執政包袱，也不浪費社會資源。

林義豐更認為，台南2天下了800多毫米的雨量，每個人來當市長都會淹水，但台南市有個怪現象，便是官員都不去檢討，像仁德交流道遇雨即淹，25年來都淹水實在說不過去，畢竟已投入239億多元治水，但同樣地方仍舊淹水，如果他進市府一定會徹底檢討。

黃取消造勢計畫

林義豐前腳剛走，黃偉哲隨即在多位民進黨提名市議員參選人的隨同下，於下午1點40分抵達選委會登記。

黃偉哲表示，獲得民進黨提名後，原本安排全體黨籍議員及參選人陪同登記造勢，很多支持者也希望可以到場聲援，但他認為，此刻應放下黨派及選舉思考，因此取消原訂規畫，以市民及城市的需求為第一要務，希望能盡速回到工作崗位上救災，與市民一起重建家園。

「極端氣候的肆虐，讓我們學習對大自然的謙卑；面對人民的不滿，我們責無旁貸應該檢討改進。」黃偉哲也向市民致歉，並且指出，目前災後重建是當務之急，希望不要再有人拿災民的痛苦來進行選舉操作，「雨水已經很多了，台南不需要這些政治口水」。

(中國時報)

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