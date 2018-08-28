菊系六小福登記 挺康連任議長

高市議長康裕成（中）27日陪同菊系「六小福」登記參選議員，右起為首次參選的許乃文、爭取連任的邱俊憲、何權峰、簡煥宗、高閔琳、李柏毅。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

九合一選舉27日登記首日，高雄菊系「六小福」由議長康裕成陪同，熱鬧登記，陳致中也與副議長蔡昌達等11位「一邊一國連線」成員共同造勢，兩邊同喊民進黨議員席次過半；此外，前立委蘇盈貴登記參選市長，更為選情投下震撼彈。

民進黨雙母雞 康願承擔

陳菊子弟兵議員何權峰、邱俊憲、李柏毅、簡煥宗、高閔琳上次選舉皆衝出高票，這次力拚連任，與首度參選小港、前鎮區的許乃文合稱新一代「六小福」，他們27日聯合登記，並表態力挺康裕成連任議長。

媒體詢問康裕成，陪同六小福登記參選，是否預為議長選舉爭取支持席次，她婉轉回答，年底選舉有媒體報導說高雄民進黨是「雙母雞」，她願擔起另外一份責任，協助所有民進黨提名的議員勝選，延續議會過半、議長連任，「高雄不能輸！」

11位一邊一國連線成員同時登記參選議員，並連署「主張台灣中國一邊一國」及「扁案是政治事件，應予平反」政見；前總統陳水扁之子、參選人陳致中說，這是理念的結合，未來進入議會並不會另組政團。

而親民黨市議員吳益政原本打算以無黨籍參選市長，勤走基層，並自作民調後決定退選，回鍋選議員，政壇認為選情單純化為韓國瑜、陳其邁藍綠對決。

蘇盈貴選市長 選情生變

但前立委蘇盈貴27日委託友人登記參選市長，讓市長選情增添變化。

另外，韓國瑜宣布將於28日上午前往高市選委會登記，因全國仍有災情，不特別造勢，只由黨籍議員參選人自行決定是否到場陪同；而陳其邁則以救災優先，暫訂最後期限日登記參選。

(中國時報)

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