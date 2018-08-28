台大鹿鳴堂 去留未定

2018年08月28日 01:16 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台大鹿鳴堂原定7月初拆除，因為有民間團體提出前身「僑光堂」時期新事證，全案暫緩拆除、重啟文資審議。北市文資會27日討論該案，保存派與拆除派各有主張，文資委員也對鹿鳴堂去留無共識，建議「事緩則圓」，最終主席裁定暫不做決議，將待所有委員現勘後再審。

鹿鳴堂擁有50年歷史，由於建物老舊、有安全疑慮，去年文資審議又判定無價值，原定配合台大卓越聯和大樓興建案於7月11日拆除。不過，因民團提出新事證，文資委員認為「僑光堂」時期的歷史價值應重新評估，將鹿鳴堂列為暫定古蹟緩拆，僑委會日前還發文給市府，主張應保存鹿鳴堂。

搶救台大鹿鳴堂陣線代表、台大校友林怡君昨在會中表示，僑光堂是當年台灣與世界華人僑社的連結，是僑胞與僑生重要的聚會場所，先總統蔣經國、前行政院長孫運璿都在此參與過重要會議，應重視它的歷史價值與活動記憶。

但台大總務長葛宇甯強調，若不拆鹿鳴堂，後方的卓聯大樓就無法拿到使用執照，後續影響很大，盼用紀念館保留意象，取得雙贏；台大學生會、戲劇系學生代表也贊同校方方案，強調若新劇場無法落成，將嚴重影響學生受教權和系所長遠發展。

文資委員會中也各持歧見，詹添全認為鹿鳴堂的建築工法、代表性等，不足以登錄歷建；薛琴、丘如華則主張保存過去歷史背景和價值，要求市府成立專案小組，針對新大樓使照提出解套方案，讓所有委員均現勘後再審。

(中國時報)