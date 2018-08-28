陳福海拚連任 開創金門幸福時代

友善列印
中國時報
／金門報導

金門高粱黨主席洪志恒27日在有「美食界愛迪生」之譽的台南「挑大師」陪同下，搶先登記參選金門縣長。他強調，當選後要當「洪青天」，將在清代古蹟「總兵署」接受擊鼓鳴冤，為鄉親主持公道。

曾參選2013年金門縣長、2016年立委的洪志恒，在廚師界有「智慧食材發明家」之稱的廖盛芳陪同下登記參選金門縣長。

將自己打扮得稀古怪模樣的「挑大師」，陪著一臉笑容的選戰「老將」洪志恒現身縣府，立即引起一陣騷動。洪志恒說，他當選縣長後，將在「清金門鎮總兵署」古衙門接受民眾擊鼓鳴冤，替受到委屈、迫害的鄉親主持公道，當金門的「包青天」。

現任縣長陳福海則在百餘位宗親和支持者熱情簇擁下登記競選連任，現場旗海飛揚，齊聲吶喊「凍蒜！」，展現他再繼續為鄉親服務，帶領金門往前走的堅強實力和決心。

陳福海以「本色覺醒，人民第一」向鄉親感性喊話指出，金門曾經因為政黨惡鬥，地方與中央關係交惡，幾乎淪為偏鄉孤兒，「如今，金門站在新時代的起點，成為兩岸的中心、交流的前沿，我們有什麼理由要讓金門回到孤苦、對抗的過去，而不是敞開臂膀迎向璀璨、光輝的未來？」

陳福海強調，「兩岸通水，點亮金門」，同時也啟動了「金門新三通」時代。他說，鄉親以最低的成本喝到最好的水，這是23年來大家共同的智慧與努力的成果，緊接著在這樣的基礎上，「通電」、「通橋」都有可能，更有機會迎來「兩岸和平一家親」。

(中國時報)

台大鹿鳴堂 去留未定 幸福特攻隊 林智堅登記搶頭香

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。