陳福海拚連任 開創金門幸福時代

2018年08月28日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門高粱黨主席洪志恒27日在有「美食界愛迪生」之譽的台南「挑大師」陪同下，搶先登記參選金門縣長。他強調，當選後要當「洪青天」，將在清代古蹟「總兵署」接受擊鼓鳴冤，為鄉親主持公道。

曾參選2013年金門縣長、2016年立委的洪志恒，在廚師界有「智慧食材發明家」之稱的廖盛芳陪同下登記參選金門縣長。

將自己打扮得稀古怪模樣的「挑大師」，陪著一臉笑容的選戰「老將」洪志恒現身縣府，立即引起一陣騷動。洪志恒說，他當選縣長後，將在「清金門鎮總兵署」古衙門接受民眾擊鼓鳴冤，替受到委屈、迫害的鄉親主持公道，當金門的「包青天」。

現任縣長陳福海則在百餘位宗親和支持者熱情簇擁下登記競選連任，現場旗海飛揚，齊聲吶喊「凍蒜！」，展現他再繼續為鄉親服務，帶領金門往前走的堅強實力和決心。

陳福海以「本色覺醒，人民第一」向鄉親感性喊話指出，金門曾經因為政黨惡鬥，地方與中央關係交惡，幾乎淪為偏鄉孤兒，「如今，金門站在新時代的起點，成為兩岸的中心、交流的前沿，我們有什麼理由要讓金門回到孤苦、對抗的過去，而不是敞開臂膀迎向璀璨、光輝的未來？」

陳福海強調，「兩岸通水，點亮金門」，同時也啟動了「金門新三通」時代。他說，鄉親以最低的成本喝到最好的水，這是23年來大家共同的智慧與努力的成果，緊接著在這樣的基礎上，「通電」、「通橋」都有可能，更有機會迎來「兩岸和平一家親」。

(中國時報)