幸福特攻隊 林智堅登記搶頭香

2018年08月28日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

激戰2018，新竹市長林智堅27日在大選登記首日搶得頭香，帶領12名黨內老將、新秀市議員參選人，大陣仗赴選委會聯合登記，宣布組成「幸福特攻隊」，主打清新、正能量選戰，再創城市幸福指數新高峰。無黨籍議長謝文進選定28日、國民黨提名的許明財將在29日登記。

林智堅昨在大雨中與民進黨立院黨團總召柯建銘，及黨提名市議員參選人，一起搭「幸福特攻隊」巴士抵達選委會，穿著整齊制服亮相，由林智堅擔任特攻隊隊長，同時公布首支競選形象影片，當隊長的林智堅鄭重宣布：「我有幸福工程的重要任務要完成！」

幸福特攻隊除林智堅登記參選市長、東區鄭貴元、曾資程、劉聲正、曾文濤、鄭美娟，西區陳建名、南區施乃如、北區李妍慧、賴稟豐、劉康彥，香山區林盈徹、陳雪慧登記市議員參選。

林智堅說，他上任以來爭取超過109億元經費建設都市，這次選舉將秉持不抹黑、不攻擊、不造謠「三不」原則，要端出牛肉、政見，爭取市民的支持。

林智堅2014年臨危受命參選市長，打出「加速吧！新竹」口號，驚險擊敗尋求連任的前市長許明財，4年過後，林已搖身一變成為五星市長，昨更親自率隊出征，身邊雙柯少了柯文哲陪同，但現場鼓譟喧騰氣氛如雷貫耳，凍蒜聲浪不斷，氣勢已經不可同日而語。

(中國時報)