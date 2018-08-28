彰縣戶政系統當機 參選人傻眼

2018年08月28日 01:16 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣五合一選舉登記首日，全縣共有526人完成登記，因戶政系統無預警大當機4小時，戶政無法連線，欲搶頭香、看時辰登記的，若未自備戶籍謄本就錯失良機；主機直至中午12點才搶修恢復，總計有37人受到影響，下午已完成補件。

彰化縣選委會主委賴振溝表示，登記首日完成登記者，包括縣長1人、縣議員17人、鄉鎮市長18人、代表149人、村里長341人。依選罷法規定，參選人須檢附3個月內之戶籍謄本，確認戶籍遷移日期符合資格，才能受理。

第二選區縣議員參選人鄭敬議一早騎自行車從鹿港出發至彰化市，卻發現無法在彰化縣政府第二辦公大樓1樓戶政所補辦戶籍謄本，錯失搶頭香良機，被第一選區民進黨籍莊陞漢搶先在8點15分完成登記。

57歲無黨籍縣長參選人洪敏雄由妻子陪同，原定11點登記，2人枯坐至中午才順利完成；E化時代資訊系統異常很常見，他建議選委會在資格驗證上應有配套措施。

彰化縣議長謝典霖率尋求連任的泛藍陣營議員謝彥慧、張雪如等人，在議會課室主管、縣黨部主委張曼莉、前立委林滄敏等人陪同下完成登記。林庚壬、劉景滄和劉惠娟3人則折騰到下午才完成。

陪同登記的縣長參選人王惠美批評，全國只有彰化縣戶政系統失常，顯示縣府資訊系統、幕僚作業仍需加強，才不會讓候選人開開心心來登記，卻搞得心情大受影響。

(中國時報)