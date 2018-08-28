張麗善推麥寮港改制 被批騙選票

2018年08月28日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

國民黨雲林縣長參選人張麗善力推麥寮工業港改制為國際商港公投，第二階段連署目標是30萬份，她27日呼籲大家踴躍連署，支持雲林、甚至台灣更繁榮。對手雲林縣長李進勇競選總部斥為「畫大餅、騙選票」，要張盡速提案修改《產創條例》才是盡本職。

張麗善由前雲林縣副縣長張清良、前立委張嘉郡陪同，宣布該公投提案已通過第1階段連署，第2階段縣內45個公投連署據點已確立，大家可就近連署。

張清良指出，麥寮港堪稱亞洲最優良的深水港，早在前縣長張榮味任內就有改制規畫，女兒張嘉郡和張麗善持續推動，如果能改制成功，不只能繁榮雲林，也攸關台灣未來整體經濟發展。

張嘉郡表示，麥寮港改制，雲林直接受益，產業結構可以趁機升級、轉型，是件百年長久的大計，希望大家支持。

張麗善說，產業升級轉型能為雲林創造更多就業機會，人口外流可迎刃而解，最新鮮優質的農產品也能在最短時間銷往國際，不必再運到台中或高雄。

張麗善強調，她推動該公投案或許趕不上年底選舉一起進行，但會堅持到第二階段連署完成，讓雲林成為台灣新門戶，擺脫二等公民的現況。

李進勇競選總部表示，麥寮港在國民黨執政、國會過半時通過《產業創新條例》裡明訂六輕專屬使用至今，時任立委的張嘉郡卻沒有提案阻止，4年前張麗善當做選縣長的政見，但立委任內這3年亦隻字未提，加上前總統馬英九大選時承諾要改制，研擬刪除產創條例第59條中規定，開放為工商綜合港也未落實，連馬英九都無法實現的承諾，很顯然又要以此議題騙選票。

李進勇競選總部進一步指出，六輕為國內最大石化園區，當初園區封閉設計有其安全考量，應具體提出開放後公安策略，而非只是「畫大餅」，張若真有心，請盡速提案修改產創條例才是，否則連本分都沒做，遑論其他。

(中國時報)