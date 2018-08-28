選舉登記首日 高美珠拔頭籌

2018年08月28日 01:16 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東縣選舉登記首日，縣議員高美珠拔得頭籌，在大雨滂沱中完成登記，她說「遇水則發」，副議長陳宏宗沒有特別挑日子，他說「有信心最重要」；另外，無黨籍的彭權國3度登記參選縣長；27日共有8人登記縣議員、1人登記參選縣長。

現任縣議員高美珠27日上午8點在東海岸3鄉鎮的鄉親、耆老陪伴下，風雨無阻到縣府等候，搶得頭香，高美珠為第11選區平地原住民，現任縣議員劉純歌轉戰東河鄉長，目前呈現4搶2局面。

隨後，新人陳嘉章孤軍辦理第1選區縣議員登記，他說，去年10月在台東曾進行4、50天的徒步旅行造訪183個部落47個村里，深感台東可以更好，所以決定參選。

緊接著，副議長陳宏宗也在家人及支持者相挺下完成登記為第4選區候選人 ，現場並巧遇同來登記的第8選區縣議員江堅壽，兩位體型同屬重量級的戰友風雨生信心，互祝「凍蒜」。

另外還有從市民代表轉換跑道的林威志，及人稱雞蛋王子姜駿傑登記第1選區，主張「一邊一國」的林參天及第5選區的翁麗吟也完成登記。

而一直以來都設定參選台東縣長彭權國，已參選過兩次，這次也不缺席，55歲的彭權國是衛生福利部立台東醫院藥師，他認為台東不應該只有藍、綠兩種顏色，為了讓台東老百姓的生活更好，他還是決定站出來。

(中國時報)