亞運》阿美族8悍將 輕艇奪雙金1銀

2018年08月28日 01:16 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

勇奪亞運2金1銀的中華男子輕艇代表隊，成員多達8名選手為花蓮阿美族悍將，這支被譽為「天菜型男團」的輕艇隊，以花體輕艇隊畢業校友為主力班底，賽前全隊還拍攝寫真照，展現俊帥外型和精實好身材，不但超級吸睛，還成功吸「金」！

中華男子輕艇隊成員中有近半為花蓮阿美族，在花蓮體中教師侯鴻章帶領下投入龍舟競賽，由於輕艇龍舟2010年才首列亞運正式比賽項目，當時經費困窘，侯鴻章不但自費聘請奧運金牌選手訓練，小選手訓練後還要到料理店打工賺取生活費。

選手們在沒有假期的魔鬼操練下，花蓮體中從2012年起屢屢得牌，成為台灣國際龍舟賽的常勝軍。

這次中華男子龍舟隊由花蓮體中輕艇校友組成，這群花蓮勇士除隊長周恩平，還有林聖儒、陳子賢、吳俊傑、莊英杰、吳陳柏、周智偉及女舵手殷琬婷。

為參加本屆印尼雅加達巨港亞運，選手們19日甫結束在廈門40天的移地訓練後，休息兩天就飛往印尼雅加達，25日先在200公尺項目拿下一面銀牌，選手狀況越來越好，越划越快，接連兩天在500公尺及1000公尺項目強勢摘金，擊敗最強的勁敵大陸隊。

花蓮縣體育會理事長汪錦德說，輕艇競速項目命運多舛，2014年仁川亞運遭到刪除，今年才順利重返亞運，中華隊找來侯鴻章與一手調教的花體輕艇隊畢業校友組隊備戰，有許多選手放棄工作全心投入訓練，很開心選手獲得好成績，擦亮花蓮輕艇金字招牌。

(中國時報)