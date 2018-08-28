新北稅捐處 男員工刺傷女股長

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中國時報
／新北報導

新北市稅捐稽徵處板橋分處32歲李姓男書記疑愛慕已婚46歲黃姓女股長，多次追求屢遭拒，27日上午因愛生恨，持水果刀從後刺殺黃女1刀，造成寬約1公分、深約0.3公分傷口，所幸傷勢不重，送醫治療後已無礙。李男當場被捕，警方訊後以殺人未遂罪嫌送辦。

據了解，李男到職該單位1年多，心儀他的直屬長官黃女，無忌黃女已婚身分，多次送禮、傳紙條示好追求，但黃女不為所動，均予嚴正拒絕。七夕情人節李男再度送禮表情意，黃女拒收，並勸他勿再送禮，把錢捐做愛心比較實在。

上周李男將捐款給慈善單位的收據，夾在公文夾內呈給黃女，黃女批閱公文時發現，向李男表示，並非公文，不予批閱。李男為此感到不悅，連續請假3天。

李男27日上午上班後，再次將捐款收據夾於公文夾呈給黃女，被黃女當面退回，李男走回座位，從抽屜取出家裡帶來的2把水果刀，默默走到黃女背後，直接刺向黃女背部，黃女受痛猛然回頭，大聲質問李男為何傷人？李男失控揚言要同歸於盡。

辦公室同事見狀，立即上前拉住李男持刀雙手，控制他的行動，並急召救護車和報警，警方到場時，李男眼神空洞、呆坐現場，任員警將他上銬帶回。黃女就醫後已無大礙，隨後返家休養。

李男坦承預藏水果刀行凶，供稱因長期追求黃女未果，心生怨恨，上班前已決定若再不得黃女善意回應，就要刺殺黃女；黃女則對李男說法輕輕帶過。偵訊後，警方以殺人未遂罪嫌將李男移送檢方偵辦。

(中國時報)

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