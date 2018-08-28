縣市議員登記首日 雲嘉南70人辦理參選

2018年08月28日 04:11 中國時報 周麗蘭 、 廖素慧 、 洪榮志 ／綜合報導 ／綜合報導

下屆地方選舉登記首日，雲林縣議員選舉有20人登記，嘉義市議員選舉有10人登記，嘉義縣議員選舉12人登記，台南市議員選舉則有28人登記。

雲林縣議員選舉第一選區鄭自勤、李建昇、賴淑娞、江宗保；第二選區陳樹吉、王秋足；第三選區陳乙辰、許維修、沈宗隆；第四選區廖秋萍、王鐵道、梁銘忠、詹倢凱、廖偉晴、廖文彬；第五選區蘇俊豪、許留賓；第六選區蔡岳儒、蕭慧敏、黃美蘭。

嘉義市議員共10人登記，東區5人：張榮藏、郭明賓、民進黨黃盈智、張敏琪、張志翔；西區5人：莊豐安、許明對、吳卷霖、譚國華、鄭光宏。

嘉義縣議員有12人登記，第1選區董國誠、楊秀琴；第3選區郭芳宜、趙麗娜；第4選區陳崇榮、黃鉦凱；第6選區龔良榮、凃文以、侯清河、張明達、陳柏麟、林琨閔。

下屆台南市議員選舉27日登記首日，共有28人完成登記。第1選舉區林德旺、賴惠員；第2選舉區陳朝來、謝財旺；第3選舉區吳通龍；第4選舉區王開玹；第5選舉區陳碧玉；第6選舉區林緯、蔡旻峰、郭清華；第7選舉區林信全、陳世霖、林宜瑾；第8選舉區李錦泉、謝龍介、邱莉莉、唐碧娥、沈震東、陳志峰；第9選舉區林士傑、陳進益、莊玉珠、李啟維；第10選舉區蔡筱薇、黃榮裕；第11選舉區郭鴻儀、翁語含、鄭佳欣。

(中國時報)