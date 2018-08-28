知本光電案諮詢會 反對聲強烈

環保團體27日在台東縣政府門口抗議，強烈反對知本溼地光電廠開發計畫。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

台東縣政府規畫在知本溼地興建全國最大規模的太陽能光電廠，但地點是卑南族卡大地布部落傳統領域，又是被國際鳥盟列為重要野鳥棲地環境；27日縣府召開首次營運計畫諮詢會議，不但遭環保團體強烈反對，部落族人也集體退席表達抗議。

全國最大規模的太陽能光電廠即將在知本溼地興建，台東縣政府27日召開營運計畫諮詢會議，一早就有環保團體在縣府門口抗議，搶救知本溼地。

由於開發案在卑南族卡大地布傳統領域內，30名族人代表會議一開始就拿出布條，強烈反對縣府在未取得部落諮詢同意，就貿然做成光電開發計畫，部落頭目用族語抗議，隨後集體退席。 　環團認為，知本溼地野鳥活動的範圍，就在要開發光電廠的226公頃土地上，雖然計畫案中有71公頃是保育區不開發，可是野鳥並不會乖乖的自己跑到保育區，呼籲縣府重新選擇廠址。

荒野保護協會蘇雅婷表示，真正掌握權力是的是縣府，但很遺憾的是，對於部落退席抗議及環團要求撤回計畫案，縣府都沒有回應，如此粗暴的政策，從行政院到縣府都該負責。

台東縣政府強調，基於原基法精神，部落不同意就不會進行開發。此外，縣府已將設置面積226公頃縮減為161公頃，溼地部分並沒有委外廠商施作發電設備，希望各方能理性討論，讓此區域有改變的機會。

(中國時報)

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