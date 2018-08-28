傳放棄登記 陳子敬不願鬆口

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中國時報
／台南報導

9合1選舉登記第1天，傳出無黨籍台南市長參選人陳子敬有意放棄登記，直接棄選，陳子敬27日不願鬆口，強調有領表，團隊內部尚在評估各種方式，將在登記截止前作出決定，但稱「若選不上，登記就沒意義」。

前台南市警察局長陳子敬去年7月正式表態參選台南市長，並在同年9月成立永康競選辦公室，當時有多位藍營議員相挺，顯示廣大議員與地方人脈，風格一直頗受好評，一度傳出國民黨將禮讓他出馬角逐台南市長。不過，今年5月國民黨提名前政務委員高思博參選台南市長，藍營議員陸續歸隊，泛藍陣營疾呼整合，陳子敬拒絕與高思博民調且釋出「小雞選母雞」，由市議員參選人推選市長參選人，但始終未獲國民黨陣營正面回應。

陳子敬先前受訪時雖稱參選到底，但預留8月中旬做最後決定伏筆，市長參選人27日登記首日，陳子敬未到場，外界傳出他在上周內部開會討論後，有意選擇不登記，直接棄選，有團隊成員透露「已進入善後階段」。

陳子敬表示，距截止日還有4天，內部尚在評估中。其他參選人也有聯繫各種合作方式，共組「無色希望聯盟」，自己則在考慮中，沒機會就退選。「若選不上，參選沒意義」陳子敬表示，若完成登記，接下來競選運作才要開始燒錢，評估起碼要3000萬，選舉非1人的事，在這節骨眼上，他需要尋求智慧，「該離開就離開」。

(中國時報)

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