2018年08月28日 04:11 中國時報 張亞中

薩爾瓦多與中華民國斷交後，美國終於忍不住了，除了批評北京片面改變現狀以外，也表示將審視美國與薩國之間的關係。為了防止骨牌效應，美國駐尼加拉瓜與宏都拉斯兩位大使提名人，均在參議院外交委員會聽證會表示，將促使這兩國與台灣維持邦交列優先項目。

有了美國的幫忙，看來台灣在拉丁美洲的斷交潮可以擋一陣子。這當然不是因為美國路見不平拔刀相助的「正義感」，而是美國擔心後院繼續失火，成為北京制美的地緣前沿。在未來的一段時間裡，兩岸在拉丁美洲的邦交戰，已經不再是台北與北京的對決，而是北京與華府的較量。

如果美國真正要替台灣維持邦交國，為何不自己率先與台灣建交？這樣的質疑完全合理，但答案也很簡單，因為從1949年起，台灣就只是一張牌，其地位與角色為何，美國不是以台灣的需要而是以自己的國家利益為考量。

美國為了對抗蘇聯，需要中國大陸，因而調整全球戰略，中華民國就在1971年被迫退出聯合國，並失去以國家身分參與國際組織的資格。為了圍堵蘇聯戰略上的需要，也為了引領、更為了要和平演變大陸，1979年華府與北京建交，美國也從此不再視中華民國為一個國家，卻以《台灣關係法》，把台灣當成是一個「類國家」來對待。

「類國家」的基礎是兩岸「分治不分裂」，即美國固然採行「一個中國」政策，視中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，但也認為台北政府並不在北京政府的管轄之下。簡單來說，美國不認為台灣是一個獨立的國家，也不支持台灣獨立，但台灣卻是個自主的政府，其合法性基礎在於憲法沒有中斷，正當性基礎在於行使民主選舉。至於兩岸關係應如何解決，美國認為自己不應介入，而希望兩岸「和平解決」。

「類國家」的定義是流動性的，要把台灣定義成什麼樣的「類國家」，取決於美國對自己國家利益的考量。當華府在全球戰略、經貿上需要北京時，台灣的「類國家」成分就往百分比低的方向下滑；如果雙方有矛盾或衝突時，「類國家」就向百分比高的方向提升。

近來中美貿易戰如火如荼，華府已將其視為「全球霸權」的保衛戰，此一場戰役的維度絕非僅在經貿，時間也會曠日費時，美國因而會需要打台灣這張牌。從《台灣旅行法》取消美台官員的接觸限制與互訪；《2019年國防授權法》提升美台的軍事交流，參與軍事訓練演習；出手協助台灣維持邦交國等等來看，美國已把台灣往《類國家》的最高點推。至於華府會否為了遏制北京的需要，而打破其以往「和平解決」的原則，不惜以兩岸衝突為代價，是下一個值得觀察的問題。

蔡英文政府應該很樂意看到這些趨勢，因而更有恃無恐地走其「分離」的道路。但是其中存在幾個可能危機：第一、北京如何解讀美國逐漸掏空「三公報」、提升台灣「類國家」身分的做法？會有什麼反應？第二、美國目前打台灣牌的做法會否擦槍走火，而一發不可收拾？第三、台灣在美國「類國家」的認定中，完全沒有主動性，一旦美國把台灣高高舉起，又突然放下時，台灣如何自處？

一個古老的道理，自己的命運不能放在別人的手上。民進黨政府帶給台灣的危機，就在滿足於美國的對台政策，而不知自己正在被操弄。

（作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)