貿易戰新回合 台商新挑戰

2018年08月28日 04:11 中國時報 潘華生

備受矚目的中美最新一輪貿易談判，在預期的「建設性對話」中結束。從川普高舉「美國優先」，發動連串貿易戰以來，已擾動現有的國際經貿秩序，特別是此次史無前例的中美貿易衝突，必然對中美相關企業和產業帶來了嚴重衝擊。台灣正好是美中台三角產業鏈中極為重要的一環，對台灣的影響也必然深遠。同時，中國的經濟崛起會不會因貿易衝突而停頓，甚或像某些人過分悲觀（或是見獵心喜）地再次預期「中國崩潰」，也將深刻影響台灣對未來中國的看法。

中美貿易衝突的第一回合，美國發動的時間點相當精準，恰好是中國「去產能、縮槓桿」、「國進民退」的艱難時刻。對中國來說，可能是由於誤判，貿易突襲打得中國措手不及。美國針對中國受惠於國家工業政策的500億美元商品，包括「中國製造2025」科技計畫的商品1102項，再加上對中興的制裁，擊中了貌似強大的中國規模產業下的高科技核心的短板，從而放大了貿易衝突的震撼效果。一時之間中國人心震動，悲觀情緒蔓延，股匯市接連持續大跌，而中國只能選擇回擊美國的大豆、豬肉等非核心產品。因此，反映在中美經濟信心的股市走勢的一跌一漲，僅數月間就達到了15%的相對差距。在GDP增長方面，第2季中國經濟疲軟的同時，美國卻交出年化4.1%的亮麗成績。第1回合美國取得完勝。

然而川普對中國貿易戰的第一擊沒有讓中國屈服，中美貿易戰已經進入第2回合的深水區。美國之所以在第1回合取得完勝的成績，當然不僅是綜合國力帶來的心理優勢，還包括在科技上的明顯優勢。減稅使得企業的稅後獲利直接增長，減稅也讓民間消費大增。此外，對伊朗制裁帶來的油價上漲，加上美國石化能源的出口激增，而預期關稅即將提高，也使美國對中國的出口意外大增。根據美國經濟學家的測算，僅第2季美國黃豆的提前大規模出口，就可能拉動了驚人的年化0.6%GDP的增長。同時，由於美國聯準會的升息導致全球資本流出新興市場回到美國，推高了美股的表現。

然而在第2回合，美國貿易突擊對中國的心理震懾、減稅對廠商獲利與消費刺激、提前出口、資金回流等，不但屬於短期效果，邊際效用都將逐漸遞減。目前針對2000億美元中國商品的關稅提案，由於涉及商品眾多，已難以排除與美國民生和零售產業相關產品，且難以找尋到中國以外的替代進口。因此，在美國相關的聽證會上，產業代表大多反對以關稅作為武器進行貿易衝突。因此，隨著貿易戰持續升級，中國固然持續受傷，但美國實施關稅對抗的成本陡然升高，也必然開始蒙受損失。中國是世界第2大經濟體、第1大工業國、第1大貨物貿易國、第1大外匯儲備國，也是全球增長最快的消費市場，任何企圖「打殘對手」或從國際經貿秩序中抹去中國的角色都可能是不現實的。

如何在多數美國民眾付出代價之前確保貿易戰勝利告終，可能是目前更重要的階段任務。而且，美國幾乎同時與中、歐、加、墨、日、印等國進行雙邊貿易戰，因此，也不能單純以對抗中國的角度看待川普所發動的全球貿易衝突。最可能的發展是：川普分別對個別國家以戰逼和，以達成一個以美國為中心—美國交易成本最低且利益極大化的新國際經貿秩序。也許，貿易戰將於11月初美國完成期中選舉後、中美將舉行峰會前暫告一個段落。但誰知道是否何時再起呢？

在貿易衝突的塵埃落定之前，全球環境充滿變數及不確定性，台灣是貿易依存度最高的經濟體，台商是美中台三角產業鏈中重要的一環，無疑將受到嚴重的衝擊。首先，川普的「美麗新秩序」尚未成型，不確定性會減緩廠商的投資速度。其次，在地化生產取代貿易的「短鏈革命」，可能驅使台灣廠商遷徙到主要的消費市場，如此，外移之台商不但不會回流，且可能會有更多台商外移中、美、歐。然而，台商並不擅長在中國之外的市場直接操作，這也是台灣廠商偏好代工的重要原因。如此，全球供應鏈可能會重新劇烈洗牌，更多的台商業者可能面對被取代之風險，進而影響台灣未來的經濟發展。

（作者為國立雲林科技大學副教授）

(中國時報)