2018年08月28日 04:11 中國時報 柳金財

台北市長柯文哲與親民黨主席宋楚瑜26日再度合體，公開站台力挺親民黨議員參選人、「台北監督連線」成員洪士奇，洪並簽署「柯P認同卡」。宋楚瑜不僅讚賞柯文哲「兩岸一家親」說法，也高喊「柯文哲，凍蒜！」柯、宋同台造勢，是否未來政治結盟或總統大選中進一步形成「柯宋配」，引發諸多關注。

柯文哲曾在自己的募款會發表「改變成真、持續發生」演講，在短短12小時內計募資2.4萬筆，達4100萬元，創下台灣史上最短時間內小額募款最佳成績，顯示其民意支持度並未受到「兩岸一家親」道歉的影響，在國、民兩黨夾殺下仍然居高不下。觀其演說內容，用詞遣字及演講風格不同於一般政治人物的激情與空洞，而是連結政治與庶民生活，讓政治更貼近民眾生活。

柯式的演說平凡而務實，掌握數據分析，把政治拉到人民民生課題，沒有陳水扁式的煽動與激情，也沒有馬英九的溫文與平和，更沒有蔡英文的高調與抽象。舉凡搭公車上班、列管8000餘項公務、降低交通事故率、財政紀律、公共設施BOT、政府採購透明化與居住正義融入等，不必談高階政治，而是貼近民眾日常。創新中有目標，民眾的生活小事是政府治理大事，許市民及年輕人一個看得見的未來。

相對地，民進黨徵召的市長候選人姚文智，其聲勢一直難以拉升，顯然姚文智在台北市長選舉的指標意義下降，難以發揮母雞帶小雞效果，不僅影響北市議員選舉，更可能波及其他地方縣市選舉。民進黨雙北市長候選人的不對稱聲勢難以形成共振效果。

尤其姚文智所揭櫫的是深綠獨立建國路線，完全不同於其派系領導謝長廷的「憲法一中」、「憲法各表」、「憲政共識」之說，這種極端對立與斷裂論述，反而讓柯文哲成為務實的「中間路線」。謝長廷之概念頗有「統合論」思維，姚之說則傾向「法理獨立論」，屬正常國家運動路線。最近民進黨前主席許信良看好柯連任，而姚卻說「總統說我情勢不錯」，看法落差極大。

但國民黨選情似乎也未能因施政滿意度持續低落的小英政府而獲得攀爬機會。過去國民黨的執政低迷，似乎造就了民進黨；分裂的國民黨成全民進黨。如今民進黨氣勢低迷，國民黨卻未能獲利。國民黨的政黨形象衰頹，未能令人有革新之感，欠缺清新形象；政策論述未能引領風潮，沒有建設性政策思維，難以滿足民眾渴望改變的期待。

外界對柯文哲的市政治理有諸多批評，陳義高而落實低，欠缺有效治理陷入空轉，其治下市府主管搬風頻繁、人事不穩、決策性格多變等，但其民意支持度，無論是台北市長及總統選舉皆領先群倫，恐怕這也折射出民眾對藍綠政黨惡鬥之厭倦，柯宋同台預示著跨越藍綠界線的第三勢力已經成形。

（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)