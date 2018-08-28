台商需重視政治風險管理

2018年08月28日 04:11 中國時報 黃丙喜

85度C因蔡總統買杯咖啡而掀起大陸網友的抵制風潮，不但讓企業損失近百億元的市值，至今還餘波盪漾，撕裂著兩岸人民的情感。

政治是企業面臨的最大風險，而民族主義又如愛因斯坦所說，是一種小兒病，也是人類的麻疹；因此，在當前兩岸關係惡化情境下，台商所面臨的政治風險尤其敏感。問題是，台商普遍不把它當回事，一旦危機降臨則進退失據，結果當然是損失慘重，85度C事件是慘痛的借鏡。

跨國企業深知政治風險對企業經營的重要，大部分設有情境規畫機制。管理大師彼德‧杜拉克曾提醒跨國企業要重視「非現有市場關係」，包括：維繫與增進政府關係、國會關係、社區關係、媒體關係、投資關係、財務關係等，以協助企業爭取公平競爭環境及策略獎勵；「非顧客資訊」則包括：掌握政策、法令、輿情、趨勢變動，以協助企業制定最適當的投資營運行動。台商受OEM和ODM商業型態影響，普遍只重視顧客關係和市場資訊，輕忽了敏感性政治風險的衝擊。

隨著全球民粹主義、公民社會、貧富差距和意識形態的興起，政治動盪將是企業面臨的新常態。政治動盪的敏感效應一是它的情緒性，一旦被點燃，將一發難以收拾；二是企業身在其中的脆弱性，一旦陷入，非常不容易處理，特別在有「中國特色的社會主義」的旗幟之下，共產黨有它特有的國家、權力和政黨結構，非但台灣政治人物欠缺充分了解，民間企業更是不知所以。

政治風險引起的企業風暴有些是不可預期的，但大部分都能被事前推算。以此次85度C為例，公司決策階層應該事先知道蔡總統會去店裡買咖啡，作為一家在大陸有投資的台商不能低估它的政治敏感性。政治風險特別講究情境前瞻、勘測外在環境的風暴和可能隨之而來的混沌勢力，特別是政治、社會和文化變動的趨勢，以及它會如何對企業營運造成的影響。做法部分先是預警機制負責偵測風暴來源，接著預先構想可能的演變情境，做為應對依據，然後評估風險排序，擬定決策策略。85度C不是兩岸政治事件的第一個受害者，台商普遍沒有從奇美等類似事件中學到經驗。

川普總統念茲在茲「美國優先」，他和中國大陸掀起的貿易戰，涉及民主政治、經濟發展和國家安全的多元衝突，其間更存在政治組織、權力結構和社會文化價值觀的根本差異，彼此還有非常深的威脅認知和受辱恐懼的情緒因素。這股夾雜著民族情緒的對抗風潮正由美國吹向世界各地。台商身處兩隻帶有情緒的大象之間，無論他們打架或跳舞，都得格外小心政治風險，特別是蔡政府不願承認「九二共識」的敏感時刻。（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)