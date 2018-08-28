2018年08月28日 04:11 中國時報 唐國銘

近日報載，輔仁大學前稽核室主任靳宗立在離職當日，即舉發校長擅用職權和逃避董事會監督，嚴重侵產違法設置輔大診所之情事，顯見私校校務運作已發生嚴重問題。遺憾的是，事件發生了一段時間才予以揭露告發，已對校務發展產生重大損傷。

部分私校經營舞弊，近年來時有所聞，且愈演愈烈。諸如透過工程招標黑箱作業從中牟利，進行五鬼搬運。掛名董事坐領高薪、低買高報，進行不法採購作業、偷工減料的校舍營建掏空校產，藉由洗錢落入私人口袋、董事會違法支出、甚至企圖利用退場轉型之名，行變更校產地目賺取暴利之實。檢視以上諸多不法情事，多涉及違反法規、財務會計、總務採購、稽核督導等，而現行法令已不足以預防與遏止。

上述種種不法事端，實因法令不周延導致私校問題不斷。個人建議如下：一、董事會結構除應派公益董事、公益監察人之外，應增加透過全校選舉，選派2名教師董事與1名教師監察人，讓家族董事比例稀釋，從相關家族席次的1/3稀釋為1/5，董事長得連任1次。

二、依據《私立學校法》第53條規定，財團法人及所設私立專科以上學校委請會計師查核簽證年度財務報表作業。教育部應與大型會計師事務所合作，由外部派遣會計師按季查核學校財務報表，行政稽核採購作法是否合法、正確。

三、落實學校內部控制與稽核之能，透過經常性校務視察與校務評鑑，檢核其功能是否落實，並建立保護吹哨人制度，以達監督制衡之成效。

四、透過立法，由政府派遣具公務員資格之會計採購專業人員各1名進駐各級私校，有效即時管控學校各項涉及採購、工程招標、會計作業之流程，預防不法情事之發生。

五、校務會議是校內權力最高機關，賦予權力並透過民主化制衡督導機制，讓老師充分參與並關心校務，是學校發展之關鍵。教育部應透過校務評鑑，讓校方了解權責分際。校長應依校務會議推動行政事務，主管機關在校務評鑑時應透過查核，了解是否落實校務會議運作與發展情形，清楚明示校長依法行使之權力。

《私立學校法》第1條即主張，鼓勵私人興學，並增加國民就學及公平選擇之機會。因此，自1960年代迄今，政府透過立法與各項計畫贊助各項軟硬體設備的獎補助款，提供公共資源，乃鑑於教育本質的公共化。基本上，多數私校重視人才培育與教育發展，也依法推動私校的教育業務，確實發展出不同的特色和自主性。如何賦予私校教育功能，其經營、擁有、管理、治理與監督由社會來承擔與分享是必然的。因此，修改《私校法》條文，並立法健全私校治理，防止弊案滋生是當務之急。（作者為樹德科技大學資訊管理系副教授）

(中國時報)