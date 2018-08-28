不對抗、不輕言退出APEC峰會

2018年08月28日 04:11 中國時報 主筆室

媒體報導蔡政府已排除親民黨主席宋楚瑜再次代表蔡總統參加APEC領袖會議，擬改由前行政院長林全替代；如果無法成行，已做好不參加的最壞打算。然而，APEC領袖會議是我國現存唯一有機會參與各國領袖峰會的國際組織，不僅是亞太區域重要的經濟合作論壇，也是區域全方位合作倡議的重要發起點，政府不但不應放大領袖會議人選爭議而輕言退出，更不宜將兩岸爭議導向國際，否則不僅在外交和國際參與上將遭致對岸更大的壓制，兩岸關係一旦進一步惡化，情勢將難估防。

APEC領袖會議預訂11月18日在巴布亞紐幾內亞首都舉行，巴國近日將遣特使來台遞送邀請函，我外交部雖已表明將出席APEC年會，但有關領袖會議代表人選仍有變數。之前，宋楚瑜2次代表參加領袖會議，都獲得蔡政府高度肯定，但日前他已表達無意繼續參加，蔡政府高層必須另覓人選，林全成為口袋名單，但大陸對林全有保留意見。

巴紐近來和大陸關係十分友好，此次APEC年會北京形同享有「準主場優勢」。在年會前巴國同意大陸在巴紐舉辦太平洋島國峰會，大陸國家主席習近平將提前親自出席外，還將邀請大洋洲區域內國家元首出席，不排除會有我南太友邦受邀出席，對我在南太平洋6友邦形成強大威脅。

2001年大陸上海主辦APEC，當時陳水扁總統擬由前副總統李元簇代表出席峰會，但北京不同意，我方選擇放棄，成為迄今唯一的缺席紀錄。後來即使陳水扁任內兩岸激烈衝撞、外交烽火連天，但仍指派商界領袖林信義、張忠謀、施振榮等代表參加，因為缺席不但對我國際形象造成傷害，也失去推動與區域內無邦交國家實質關係的有利管道，必須維繫難得的經貿溝通窗口。

馬英九時代兩岸外交休兵，APEC領袖代表人選不存在爭議，任何代表人選都能順利參加。蔡英文執政初期，大陸對「維持現狀」政策仍持觀望，而宋楚瑜也是大陸可以接受的人選，因而順利參加。

但目前兩岸關係不睦，北京不可能同意具有蔡政府色彩的林全參加APEC領袖會議。

台灣向來在APEC享有模範生美譽，APEC是亞太地區重要的經貿與合作組織，亦為我國拓展與區域內國家政策、技術與產業交流合作的平台，尤其我方正就APEC跨境電子商務架構、網路及數位經濟路徑圖，爭取或與主要貿易夥伴共同舉辦相關活動。同時我方也和美、澳共同成立婦女與經濟子基金、數位時代人力資本發展架構等，還將與巴紐在台合辦「APEC2018降低糧食損失與浪費高階政策對話會議」，此時此刻如果缺席領袖會議，實為不智之舉。

兩岸如果因台灣缺席APEC峰會而拉高衝撞，風險就可能外溢，民進黨就算向民眾訴諸對岸打壓，但求拍不成可能反受其害，對九合一選情衝擊更大。明年APEC年會輪由智利舉辦，大陸同樣握有強大影響力，難道明年的領袖會議我方也要缺席？

蔡政府面對北京加大封鎖我國際空間的敵對行動，不斷升高言詞譴責、緊縮對岸官方交流活動等作為反制；並且一再告誡北京不應粗暴打壓台灣，否則，對兩岸關係造成負面後果，而且傷害兩岸民眾情感。然而，對岸似對民進黨政府升高言詞批判的舉動不以為然，持續外交施壓。蔡政府國安機構日前針對整體兩岸和外交情勢進行通盤推演，並對外釋放蔡總統絕對不會接受九二共議、已針對我方「零邦交」的可能進行研判。國安會本周也將舉行政軍兵推，模擬友邦在台海局勢變動時的可能反應。

不論外交或兩岸戰場，終究實力至上，台灣70年代挺過退出聯合國、美台斷交等一連串打擊，與國人當時能處變不驚，更能莊敬自強有關。當下民進黨政府必須務實面對兩岸實力的差距和國際情勢嚴苛的考驗，不能暴虎馮河、圖一時之快，更不能嘗試鼓動義和團式「扶綠滅紅」的零和對抗。

即便美中貿易戰越打越膠著、南海衝突也磨擦頻傳，但中美都沒把話說死，仍在努力斡旋，控管風險；台灣也不應把兩岸爭議升高到外交、國防和經貿等全領域的對抗，就經貿實質利益而言，更不應輕言退出APEC。

台灣同時遭遇全球與兩岸這兩場經濟、戰略危機，更應審慎應對，盡量降低衝突面。面對APEC領袖代表人選的爭議，蔡政府應認真考慮林全以外之人選，如前央行總裁彭淮南，曾於2000年擔任領袖代表，既有前例可尋，可能是大陸樂於接受的人選，應納入考慮。

(中國時報)