2018年08月28日 04:11 中國時報 主筆室

說到我們台灣的語言政策，民進黨人講起話來總是不打草稿。26日晚上，新北市長參選人蘇貞昌剛調侃國民黨對手侯友宜一句客家話都不會講，27日行政院發言人又說了，行政院長賴清德訂下108年要提出讓台灣成為中文與英文「雙語國家」的目標。

正回鍋和侯友宜競選新北市長的蘇貞昌，算是民進黨內資深大老，他應該知道，也深切體認過，許多民進黨人對客家語帶有相當不友善的態度。要不是為了選票，民進黨不會提倡尊重客家文化、客家語。

客家人的許信良擔任民進黨主席的時候，因為不大會講閩南話，多用國語演講，曾被台下的民進黨人嗆聲，要他講台灣話、福佬話。這樣的場面不只出現一次，因此，有客家政治人物批評民進黨的福佬霸權意識。

正在各個層面展開去中國化的民進黨政府，突然說要推動台灣成為「中文」與「英文」的雙語國家，自然讓人懷疑，民進黨究竟是真的要讓台灣中、英語並存，還是最終要藉此去中文而讓英語獨存。

就拿27日宣布這項雙語政策的行政院發言人Kolas Yotaka來說，她就是典型的反中文人物。今年7月，她獲選任行政院發言人，談到她的名字時，她講到她過去使用的中文名字谷辣斯‧尤達卡時，說這個名字使用的是漢字，而她日後要用的Kolas Yotaka，不是英文而是羅馬拼音字。

蘇貞昌在講客家話或者調侃對手不會講客家話的時候，應該先確定，他身邊的民進黨人喜不喜歡他這樣的說法，而行政院要推出中英文雙語政策時，恐怕得先搞定他們發言人的名字如何中英雙語並用。

(中國時報)