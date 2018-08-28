看不下去的兔死狗烹戲碼

2018年08月28日 04:11 中國時報 葉毓蘭

今年是八二三炮戰的60周年，蔡英文刻意選擇不去金門出席紀念儀式，僅在臉書上發文表示「團結、團結、再團結，就是八二三炮戰精神」，甚至還在臉書上直播接見美國在台協會新任處長的實況，引起各界不同的解讀。因為身為三軍統帥，對於近代國軍打的最壯烈、最可歌可泣的一場戰役，更何況，此役確保了台澎金馬的安全，本來可以藉由對陣亡將士們的追思，對遺族的慰問，作為鼓舞國軍未來願意為保衛國土而戰，並可凝聚國內各族群團結的契機，但總統卻吝於參加，實在令人不解。

但當晚，民進黨副祕書長徐佳青在政論節目上的一席話，多少反映出為什麼蔡英文不願去金門參加八二三戰役60周年紀念，寧可選擇留在總統府裡玩臉書。徐佳青說：「八二三是共產黨在跟國民黨打仗，不是跟民進黨打仗」；「這值得紀念嗎？大家要好好想一想」。此話一出，許多在八二三炮戰中犧牲的台籍將士的遺族、參與過炮戰的榮民們更是不解：「當年我們是為國家而戰，上戰場時，誰在檢查黨證？」

徐佳青的發言只是個人之失言嗎？或如她所言的「被斷章取義」？其實，這只是民進黨習慣性的背信忘義，狡兔死、走狗烹罷了，這樣的慣性在過去年金改革的過程中，早已一覽無遺。八二三炮戰過後的60年，台海不再有這樣的戰役，保護人民生命財產安全的責任絕大部分由警消一肩挑起，但是卻在年改的過程中成為被鬥爭打壓的對象。

過去幾年來，警消因公傷亡的人數逐年攀高，這兩年分別有890、910位員警執勤時受傷，去年有10名員警因公死亡。很多猝逝、殞命的員警最後一程都會回到原來工作的單位，由同仁列隊敬禮，高喊：「敬愛的XX，任務已完成，請你一路好走！」有時，總統、行政院長、內政部長也會加碼演出，去靈堂上香，抱著殉職警消的老母、妻兒，哽咽地說：「政府一定會從優撫恤，一定會照顧遺屬！」

這一幕很催淚，而且很有媒體的效果，但效果卻非常短暫，因為我們的人民太健忘，因此總統、院長、部長的保證也都像政客們開的芭樂票，跳票了！

連續兩年國道警察都發生員警在高速公路執勤時，被疾駛而至的大貨車撞斃的慘劇，頻發的事件讓外界赫見原來國道警察的殉職率堪稱所有警察機關之最，是六都警察的2～3倍之高；因此，出事時朝野立委全部都疾呼：國道警察長期暴露在高危險工作環境中，兢兢業業為人民把關用路安全，但國道上車流大、車速快且可應變的空間、時間相對少，爭取危險加給是必要的。但是1年不過8000萬的危險加給案，終究不敵綁樁用的「前瞻」計畫，已被遺忘。

去年8月7日「殉職」的國道警察陳啟瑞、今年4月23日「殉職」的郭振雄、葉家豪，儘管內政部已經配合修正《警察人員人事條例施行細則》的殉職要件，他們3人的殉職案，銓敘部都還沒有審定，因此還沒有列入警政署的因公死亡員警的統計中。易言之，在警政署的因公傷亡統計中，陳、郭、葉3人仍是沒有正名的幽靈。當然，再過幾天，夜店殺警案中的薛貞國遇難將滿4年，他的因公死亡案，銓敘部也還沒有審定。

勤（任）務結束了，回不了家的警察越來越多了，但兔死狗烹的戲碼持續上演，蔡政府難道就不怕眾叛親離，群起倒戈？

（作者為亞洲警察學會祕書長）

(中國時報)