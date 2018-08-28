徐佳青說出民進黨真心話

2018年08月28日 04:11 中國時報 鍾琴

金門八二三炮戰60周年的紀念會上，執政黨除國防部長嚴德發外，無一與會。總統蔡英文身為三軍統帥，卻以兩岸氣氛不佳為由，留在府內接見美國在台履新官員；行政院長賴清德也忙著指導工商界如何正確理解綠能。當晚政論節目中民進黨副祕書長徐佳青卻吐露了真心話：「八二三炮戰是國民黨和共產黨在打內戰，關台灣人民什麼事！」一語道破綠營長期以來打從心底否認國民政府在台治權的基本立場。原來，這才是真正的理由。

徐佳青此語自然是高度悖離民主倫常，按照憲法已涉叛亂意涵，因其將台灣土地、人民和政府做了縱向及橫面的切割，認為國家既有的體制框架可以隨時且任意地以個人或政黨取向來替代。

倘若人人都可如此輕蔑於國家框架的整體性，那麼是否所有不認同執政黨政策的人都可自居「化外」而不必遵守國家法令，包括拒絕向政府納稅？因為那是「你的」黨在執政，干我何事！

而當兩岸戰雲密布時，縣市各地是否也可因執政黨之不同而採取不同做法，例如國民黨主政的縣市直接宣布中立，而讓民進黨主政縣市單獨承受大陸炮火？甚至，在三軍內部亦可任由軍員自行決定戰或不戰？

民進黨在台灣落實民主法治的過程中取得了勝選執政的機會，上台後卻抹煞了所有其所藉以立的遊戲規則和法理基礎，做出種種違法違憲、倒行逆施的作為，唯我獨尊、分化族群、鼓動仇恨、打壓異己、編造謊言、竄改歷史、架空國體等各種手段層出不窮，完全展露出一個極端法西斯惡黨的駭人屬性。

用通俗的話來講，國民黨人多屬君子和鄉愿，二者的共通性是臉皮薄而膽子小；民進黨人則除少數創黨元老外，眼前檯面上多半為真小人，栽贓抹黑，踢館拆台，文鬥武嚇，什麼臉都掛得下的無賴。

究竟民進黨對國民黨深入骨髓的排斥感從何而來？事實上，從軍政、訓政到憲政時期，國際公認台灣的經濟表現優異，所得分配平均，民權亦逐步落實，各項指標皆居四小龍之冠。綠營人士以其狹隘的「大台閩主義」心態，眼見國民政府遷台後占據了「原本應該輪由我們上場演出」的舞台而深感憤忿，這才是綠營如此痛恨國民黨的深層原因。

坊間常以狹義的民族主義談論所謂台獨思想，實則其本質更接近那種地方角頭爭奪地盤的「部落戰爭」思維。這恐怕才是真相。（作者為前行政院政務委員）

(中國時報)